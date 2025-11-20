【Amazonブラックフライデー2025】さらに安くなる！「48時間限定セール」徹底解説＆最速攻略ガイド
Amazonブラックフライデーのお得なキャンペーンを画像でチェック
今年も年末最大級のビッグイベント、Amazonブラックフライデーがやってきます。
お得を追求するなら絶対に注目すべきなのが、本セール期間中に3回開催される「48時間限定セール」です。これは、著名ブランドの商品を48時間限定で特価販売するという、Amazonブラックフライデーとしては初の試みなんだそう！
この記事では、公表された情報に基づき、
【いつ】買えばいいのか
【何を】狙うべきか
【どう準備するか】
という3つの視点から、事前準備7つ＋48時間限定セール攻略テクを徹底解説します。この48時間を見逃さず、あなたの欲しかったあのアイテムを底値でゲットするためのロードマップを完成させましょう！
■Amazonブラックフライデー概要【48時間限定セールの日程】をチェック
まずは、Amazonブラックフライデー2025全体の流れと、今回初めて導入される「48時間限定セール」の日程をチェックしましょう。
■ 先行セール
2025年11月21日（金）0:00 〜 11月23日（日）23:59
■ 本セール期間
2025年11月24日（月・振替）0:00 〜 12月1日（月）23:59
■ 48時間限定セール（全3回）
第1弾：11月25日（火）0:00 〜 11月26日（水）23:59
第2弾：11月27日（木）0:00 〜 11月28日（金）23:59
第3弾：11月29日（土）0:00 〜 11月30日（日）23:59
48時間限定セールは、「本セール」期間中に3回開催されます。有名ブランドの商品が48時間限定でよりお得に提供されることが公表されています。
先行セールと本セールは「販売タイミング」が違うだけで、内容はほぼ共通と考えてOK。つまり本セールでも先行セール時の値段が維持されるということです。それ以上に値が下がるタイミングになるのが本セール期間内に開催される「48時間限定セール」ということになるのですが、売り切れのリスクなどを考えると、欲しいものがあれば先行セールのうちに買ってしまうというのも十分アリです。
■なぜ「48時間限定セール」が最安値を狙いやすいのか？
この初の試みである48時間セールがブラックフライデーの中で“最重要タイミング”となる理由を整理おきましょう。
■ 有名ブランドの高額商品が目玉に
ダイソンの最新コードレス掃除機やルンバのハイスペックモデルなど、普段値下がりしにくい高額ブランド家電が対象となることが公表されています。
■ 時間限定ゆえの「桁違いの値下げ」
48時間という制限があるからこそ、通常のセールよりもさらに深い割引率が設定されると予想されます。
■ 在庫は早い者勝ち！
一度セール価格になった商品は、48時間経過後や売り切れ後に同じ価格で再登場するという可能性は低いです。「迷ったら負け」の精神で、早い決断と、できれば入念な事前準備が必須となります。
■【公表済み！】狙うべき具体的なアイテム
Amazonブラックフライデーサイト上で公表されている「48時間限定セール」の具体的な対象商品と、それぞれの注目ポイントをご紹介します。売り切れ必至の目玉商品です！
どの商品が第1〜3弾のどのタイミングでセール価格になるのかはまだ定かではありませんが、気になる商品があったらぜひチェックしておきましょう。
まず注目したい目玉商品が以下の3つ。
▶︎ダイソン V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF EX)
●￥89,650
注目ポイント: 軽さと吸引力を両立したダイソンの人気モデル。初の48時間限定セールでの登場は、年末の大掃除や買い替え需要が高まる時期の非常にレアなチャンスです！
▶︎ルンバ 205 DustCompactor Combo ロボット
●￥59,798
注目ポイント: ゴミを自動で圧縮する機能などを備えたハイスペックモデル。ロボット掃除機で家事負担を減らしたい方は、このセールで上位モデルを狙うのが賢明です。
▶︎SALONIA ドライヤー ＆ ヘアブラシ ピンク 2点セット【Amazon.co.jp限定】
●￥18,150
注目ポイント: コスパとデザインのバランスに定評のあるSALONIA製品が、Amazon.co.jp限定セットとして登場。クリスマスギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。
この他にも予告品として公表されているのは…
■＜掃除機＞
▶Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson WashG1™ (WR01 AM)
●￥84,700
注目ポイント: 掃除機がけと同時に水拭きまでできます。ペットがいる家庭や子育て家庭におすすめです。
▶Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Origin (SV49 OR)
●￥69,850
注目ポイント: 最長60分の連続使用ができます。Amazon限定シンプルモデル。
▶【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 スティック クリーナー IW3145JNC CleanSense iQ+
●￥69,850
注目ポイント：ゴミ収集ドックがあるので楽ちんです。4つのセンサーで賢く、確かな掃除ができます。
▶EUREKA（ユーリカ） J15 PRO ULTRA ロボット掃除機
●￥129,800
注目ポイント:驚きの吸引力と髪の絡まりなど自動メンテナンスが充実していて負担が減らせます。
▶ Narwal(ナーワル) Freo Proロボット掃除機
●￥99,800
注目ポイント：吸引力と髪の絡まりゼロシステム搭載。床が完全にキレイになるまで清掃を継続してくれます。
■＜美容・ヘアケア＞
▶SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー ヘアブラシ グレー 2点セット【Amazon.co.jp限定】
●￥18,150
注目ポイント：上記ピンクモデルの色違い、グレー。
▶Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic r™
注目ポイント：ダイソンドライヤーの中で最軽量。アタッチメントも付属していて速乾やなめらかな仕上がりを実現してくれます。
▶SALONIA サロニア スムースシャイン ストレートアイロン ヘアブラシ ピンク 2点セット【Amazon.co.jp限定】
●￥18,150
注目ポイント：インバス、アウトバスでも使えるブラシと、ツヤ髪仕上げのストレートアイロンのセット。ピンク。
▶SALONIA サロニア スムースシャイン ストレートアイロン ヘアブラシ グレー 2点セット【Amazon.co.jp限定】
●￥18,150
注目ポイント：上記のグレーのセット。
▶SALONIA サロニア 洗顔ブラシ【Amazon.co.jp限定品】
●￥14,850
注目ポイント：普段落としきれない毛穴の汚れやメイク残りをイオンの力で浮かせて、こすらずに落とせます。丸洗いもできます。
▶ANLAN 脱毛器 Zap
●￥35,800
注目ポイント：自宅でムダ毛ケアを手軽にできます。従来の脱毛器に比べ、照射スピードが早く、短時間でケアができます。
■＜調理家電＞
▶【Amazon.co.jp限定】 Ninja ニンジャ Crispi クリスピー テーブルクッカー FN101JGYNR ネイビー
●￥35,357
注目ポイント：そのまま食卓にも出せるガラス容器に下準備した食材をいれるだけで料理が完成する新感覚クッカーです。3つの調理モードと保温機能があります。
▶【Amazon.co.jp限定】 Ninja ニンジャ Crispi クリスピー テーブルクッカー FN101JSTNR ベージュ
●￥35,357
注目ポイント：上記にの色違い、ベージュモデル。
▶【Amazon.co.jp限定】 Ninja ニンジャ エブリデー ポッシブルクッカー MC1101JBKNR ブラック
●￥28,287
注目ポイント：8つの調理モードがあるのであらゆるメニューを作ることができます。電源さえあれば料理できるので、ダイニングテーブルや、アウトドアでも◎。
■ブラックフライデーで絶対にやるべき【事前準備7つ】[/STRONG]
Amazonブラックフライデーは、「事前準備の量＝お得さ」と言ってもいいほど、準備がモノを言います。あなたの“得する度”が大きく変わる7つの準備をご紹介します。セール開始前に、次の7つをぜひやってみてください。
■【事前準備1】プライム会員になる（ほぼ必須）
ブラックフライデー自体はプライム会員でなくても参加できますが、
・プライム会員はポイント還元が+1.5％
・お急ぎ便・日時指定など配送が有利
・会員限定キャンペーンも多数（ポイント付与率アップ商品があるなど）
と、どう考えても有利。「セールの時だけ無料体験する」という使い方もできますよ。
■【事前準備2】Amazonギフトカードで最大700ポイント獲得
対象者限定ですが、すでにスタートしているギフトカードキャンペーンも必見です。Amazonギフトカードを5,000円以上買うと、最大で700ポイントもらえます。
・5,000〜9,999円購入 → 300ポイント
・10,000〜19,999円購入 → 500ポイント
・20,000円以上購入 → 700ポイント
エントリーのうえ、自分宛にギフト券を買うだけでOK。
ブラックフライデーで使う予算をギフト券にしておけば、使い過ぎも防げる上、ポイントももらえちゃうんですね。
■【事前準備3】ポイントアップキャンペーンにエントリー（必須）
今年のポイントアップキャンペーンは還元率がかなり高いです！
・ プライム会員 … +1.5%
・Amazon Mastercard利用 … 最大+3%
・おもちゃカテゴリ … +6.5%
・対象ブランドセレクション … +4〜5%
さらに、1万円以上の買い物で最大10万ポイントが当たる抽選も同時開催。「エントリーするだけ」で還元率が上がるので、最優先で済ませておきましょう。
■【事前準備4】Amazonスタンプラリーに参加
スタンプを集めれば集めるほどもらえるポイントと確率がアップ。全てのスタンプを集めると、最大50,000ポイントが当たる抽選に参加できます。
・ ポイントアップキャンペーンにエントリー
・デジタル漫画シリーズの購読
・プライム登録（対象者のみ）
・2,000円以上の買い物
どれも“ついでに達成できる条件”ばかりなので、とりあえず参加しておくだけでもOKです。
■【事前準備5】dポイント＆その他決済キャンペーンをチェック
dアカウント連携＋Amazonでdポイント決済を利用すると、最大10,000ポイントが当たるスタンプラリーも開催中。
さらに、
・メルペイでのネット決済 → メルカリポイント還元
・あと払いペイディ → 最大10%還元（上限あり）
など、支払い方法ごとのキャンペーンも多数開催されています。
普段使っているポイント／決済サービスがある人は、自分が得するキャンペーンを1つ選んで紐づけしておくと◎。
また、Amazon Mastercardの新規申し込みと初回利用で、新規入会ポイントに加えてさらに4,000ポイントもらえるキャンペーンも開催中！
Amazon Mastercardはポイントアップの条件にもなっているので、まだ持っていない人は検討してみてください。
■【事前準備6】欲しいものを「ほしい物リストに集約
Amazonのセールでありがちなのが、「悩んでいる間に売り切れ」パターン。
・欲しいアイテムをすべて「ほしい物リスト」に登録
・通常時の価格をメモ or スクショしておく
・セール開始後はリストから順番にチェック
こうしておけば、「値下げ幅が本当に大きい商品」から優先的に買っていけますよ。
■【事前準備7】コスメ最大2,000ポイント還元キャンペーンにエントリー
今年もコスメ関係のキャンペーンがかなり熱いです。まずはコスメポイントキャンペーン。
・コスメを3,000円以上購入で +2〜5％還元（上限2,000ポイント）
・対象アイテムは約47万点
・期間中は何度買っても対象（上限まで）
スキンケア・コスメをAmazonで買う人は、このキャンペーンを使わないともったいないレベル。
また、プライム会員限定でポイント付与率が大幅UPする「ビューティーポイントフェア」も開催中。プレミアムビューティーキットや、ホリデー限定セットやアドベントカレンダーなどのクリスマスコフレもあるので、クリスマスコスメの買い場としてもブラックフライデーはもってこいです。
■キャンペーンを「重ね掛け」して最大還元を取る攻略法
ここまでの準備を踏まえて、誰でも真似できる“重ね技”を整理しておきましょう。
■各種エントリーを全部済ませる
・ポイントアップキャンペーン
・Amazonスタンプラリー
・dポイントスタンプラリー
・コスメポイントアップキャンペーンなど
■Amazonギフトカードを先に購入
→ 最大700ポイント上乗せしつつ、セール資金をチャージ。
■ 支払い方法を決めておく
・Amazon Mastercardがあれば最強（最大+3%）
・なければ普段のメインカード＋決済キャンペーン1つでOK
■先行セールで“価格感”をつかむ
・Amazonデバイス
・ロボット掃除機
・モニター・ゲーミングデバイス
・美容家電
・日用品まとめ買い
■「ほしい物リスト」から買う習慣を固定
検索で迷子になるより、リストから順番にチェックする方が圧倒的に効率的です。
■ 高額商品は価格推移ツール（例：Keepa）で確認
「本当に最安レベルか？」を10秒で判断できます。
■48時間限定セールを制する！
いよいよ48時間限定セール当日の動き方の注意点です。
■【事前準備版】ほしいものをリスト化して“順番”を決める
・上で挙げた48時間限定セール商品＋自分の欲しいものを優先度付きでリスト化
・例えば「絶対買うもの」「安ければ買うもの」「余裕があれば」などどランクを分けておくとより判断が早くなります。
■【当日攻略】開始直後0時の“ゴールデンタイム”を逃さない
・48時間限定セール開始直後は在庫が最も豊富
・セール前にカート投入できるものは先に入れておく
・0時になったら迷わず支払いまで一気に進む
■【重要】失敗しないための注意点と心構え
・在庫状況は流動的
「48時間限定」とありますが、人気商品は48時間どころか数時間で売り切れる恐れも。
・通信環境を整える
開始直後はアクセスが集中します。安定したWi-Fi環境・事前ログイン・支払い方法の登録を済ませておくと安心です。
■まとめ：「48時間限定セール」で最高のブラックフライデーを
Amazonブラックフライデー2025の初の試みである「48時間限定セール」は、
ダイソン、ルンバ、SALONIAといった有名ブランドの目玉商品を底値で手に入れる絶好のチャンスです。
繰り返しになりますが、今年の攻略の鍵は、
1. プライム会員＋各種キャンペーンへのエントリーでポイント還元UP
2. ギフトカード・支払いキャンペーンの重ね技
3. ほしい物リスト＆0時スタートダッシュ
この3本柱を押さえておくだけで、「ただ安いから買う」から「戦略的に得する」へ大きく変わります。48時間限定セールなどの目玉商品に加え、普段使っているコスメや日用品はブラックフライデーにまとめ買いが◎今年のブラックフライデーを賢く、お得に楽しみましょう！
