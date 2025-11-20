NHK『ドキュメント72時間』で初の試み 全国8エリアで異なる“ご当地”名作回をアンコール放送【作品一覧】
NHKは28日、『ドキュメント72時間 ご当地フェア』（後10：00〜10：30）を放送。番組開始以来初めての試みとして、全国8つそれぞれのエリアで、各地域が舞台の名作回を一斉同時にアンコール放送する。
【写真】石橋静河、大量の“手作り”パンを披露「いい香りがしてきそう」
北海道エリアでは2020年11月に放送した「札幌・サンドイッチ店 24時間営業は続く」（語り・石橋静河）、東北エリアでは21年9月放送の「宮城・気仙沼 漁師たちの“コンビニ”」（語り・市川実日子）など全国8エリアで、名作回を放送する。
またNHK ONEでは、8つの回すべてを１週間、見逃し配信する。
■各地域の放送予定は次の通り。
北海道：「札幌・サンドイッチ店 ２４時間営業は続く」（石橋静河）
東北：「宮城・気仙沼 漁師たちの“コンビニ”」（市川実日子）
関東甲信越：「南房総 静かな桟橋で」（石橋静河）
東海・北陸：「巨大スケボーパーク 乗り心地は上々だ」（吹石一恵）
近畿：「琵琶湖畔 あのベンチで」（市川実日子）
中国：「岡山24時間営業のドライブイン」（吹石一恵）
四国：「愛媛・今治 昭和から続くサウナにて」 （鈴木杏）
九州・沖縄：「福岡 あの日の遊園地は永遠に」(MISIA)
