福岡市地下鉄・唐人町駅で、新しい改札口の運用が20日から始まりました。みずほペイペイドームでイベントが開かれた際の混雑緩和を目指します。

■白野寛太記者

「唐人町駅の西側に新しくできたこちらの改札口、入って階段を下りるとすぐ駅のホームに行くことができます。」



福岡市地下鉄・唐人町駅の昨年度の利用客は、1日平均およそ1万4000人でした。これが、みずほペイペイドームでプロ野球の試合やイベントが開かれると、利用客は1日最大2万9000人と、平均のおよそ2倍となる日もありました。ただ、駅には改札が1つしかなく、混雑が課題となっていました。

利用が始まった新しい改札口は、1番入口から入った先に設けられました。



新しい改札口はICカードとクレジットカードのタッチ決済専用で、入場する時のみ利用することができます。



■利用者

「ちょうど朝、使ったのですが便利でした。分散されるからいいと思います。」



福岡市地下鉄では今年度、唐人町駅の混雑緩和を目指し、イベントの終了時間に合わせて臨時列車を増便し、運行本数を通常の最大2倍にする対策もとっています。

福岡市地下鉄・唐人町駅は、そもそも改札口はこちらの1つしかありませんでした。そのため、みずほペイペイドームで試合やイベントが行われると大混雑していました。



そこで今回、ドームにより近いところに新しい改札口が設置されました。新しい改札口は、入場する時のみ使えます。切符は使えず、ICカードとクレジットカードのタッチ決済で利用できるということです。