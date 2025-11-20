地方競馬全国協会は２０日、２５年度第２回新規調教師・騎手免許合格者を発表した。今回の合格者は調教師８人、騎手４人。南関東からは２０００勝を超える勝利数を挙げた今野忠成騎手（川崎）、山崎誠士騎手（川崎）が、船橋では渡辺貴厩舎の飯沼章調教師補佐（千葉）が調教師試験に合格した。また、女性最多勝利騎手の宮下瞳騎手（愛知）も調教師試験に合格した。

▽調教師 藤野俊一（６５）＝ばんえい（現・騎手）。藤本匠（６３）＝ばんえい（現・騎手）。菅原学（４１）＝岩手（現・調教師補佐）。飯沼章（５０）＝千葉（現・調教師補佐）。今野忠成（４８）＝神奈川（現・騎手）。山崎誠士（４１）＝神奈川（現・騎手）。宮下瞳（４８）＝愛知（現・騎手）。芳賀雅広（５３）＝兵庫（現・調教師補佐）。

▽騎手 阿部優哉（２１）＝ばんえい（現・厩務員）。臼杵龍美（２２）＝ばんえい（現・厩務員）。吉田理人（２５）＝ばんえい（現・厩務員）。齋藤友香（１９）＝岩手（現・厩務員）。いずれも１２月１日付。※カッコ内は年齢

今野忠は「近年腰の状態が良くなく、寒い時季の騎乗は制限することに。関係者に迷惑がかかることになったし、騎乗馬の確保も難しくなってきて転身を考え出した。ケガが多かったが楽しい騎手生活でした。スタッフを大事にしてスターホースを作れるように頑張りたい」と今後を見据える。山崎誠は「ずっと（川崎での）トップに居続けるプレシャーとしてメンタル的に大変なことでした。２０００勝もでき、思い残すこともなくなったので。やり切ったという感じですね。馬も人も安心して力を発揮できるような厩舎にしたい。川崎競馬に恩返ししたく、世界へ通用するような馬を作れれば」と抱負を語った。