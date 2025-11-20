マクトミネイの驚愕オーバーヘッド弾にスコットランド指揮官「今まで見た中で最高」
スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督がMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)のスーパーゴールを称えた。アメリカ『ESPN』が伝えている。
マクトミネイは18日にホームで行われた北中米ワールドカップ欧州予選・最終節のデンマーク代表戦(○4-2)でスタメン出場。前半3分に右サイドのMFベン・ドーク(ボーンマス)からのクロスを完璧なオーバーヘッドで叩き込み、先制点を挙げた。
スコットランドはデンマークとの頂上決戦を制し、グループCの2位から首位に浮上。1998年フランス大会以来、28年ぶりのW杯出場を決めた。
クラーク監督は試合後、スコットランド版『BBC』に対して「私が今まで見た中で最高のオーバーヘッドキック」とマクトミネイのゴールを称賛。「感動的だ」と歴史的な勝利を噛み締めた。
