RADWIMPSのトリビュートアルバム「デイリーアルバム」1位 収録曲が「デイリーストリーミング」TOP10に8作ランクイン【オリコンランキング】
RADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、11月20日確定の2025年11月19日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で1位を獲得。また、同日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、収録曲がTOP10に8作ランクインした。
【動画】RADWIMPSのトリビュートアルバム収録曲…米津玄師「トレモロ」
「オリコンデイリーストリーミングランキング」では、2位にMrs. GREEN APPLEの「狭心症」を皮切りに、3位にMy Hair is Bad「いいんですか?」、5位にVaundy「前前前世」、6位に米津玄師「トレモロ」、7位にSEKAI NO OWARI「最大公約数」、8位にヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」、9位にずっと真夜中でいいのに。「有心論」、10位に宮本浩次「おしゃかしゃま」がランクイン。トリビュートアルバム収録曲が続きTOP10のうち8作を占め、同ランキングを席巻した。
オリコン調べ（2025年11月19日付）
【動画】RADWIMPSのトリビュートアルバム収録曲…米津玄師「トレモロ」
「オリコンデイリーストリーミングランキング」では、2位にMrs. GREEN APPLEの「狭心症」を皮切りに、3位にMy Hair is Bad「いいんですか?」、5位にVaundy「前前前世」、6位に米津玄師「トレモロ」、7位にSEKAI NO OWARI「最大公約数」、8位にヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」、9位にずっと真夜中でいいのに。「有心論」、10位に宮本浩次「おしゃかしゃま」がランクイン。トリビュートアルバム収録曲が続きTOP10のうち8作を占め、同ランキングを席巻した。
オリコン調べ（2025年11月19日付）