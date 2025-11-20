“めちゃイケ”敦士、モデル妻＆子どもたちと“紅葉狩り” 家族4ショットに「わー素敵なお写真！」
モデルで俳優の敦士（49）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの結花子と長男（8）、長女（3）の家族4人での紅葉狩りを報告した。
敦士は「今年もキレイに染まってた」というコメントとともに、鮮やかに色づいた紅葉を背景に、家族全員が笑顔を見せる仲良しショットを投稿。「#家族 #紅葉 #日曜日」のハッシュタグを添え、穏やかな休日を過ごしたことを伝えている。
この心和むファミリー写真に対し、コメント欄には「わー素敵なお写真！」など、その幸せそうな雰囲気を称賛する声が寄せられた。
敦士は、雑誌やCM、ショーなどでモデルとして活躍。2010年10月、バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の新メンバーに選ばれ、一躍お茶の間の人気を得た。結花子とは12年に結婚し、17年3月に第1子となる長男が誕生。22年6月に第2子となる長女の誕生を報告している。
