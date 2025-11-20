ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¥²¥Í¥×¥í¡õ°Ï¤ß¼èºà¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¡¡ÉñÂæ¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤¬20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È¼èºà²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¼èºà²ñ¤Ë¤Ïº´Æ£¤¿¤«¤ß¤Á¡ÊÆäÀ¿»ÎÏºÌò¡Ë¡¢µÆÃÓ½¤»Ê¡Ê¸æ±ÆÎè²¦Ìò¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿18ÅÀ¡ÛÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¥²¥Í¥×¥í¤ÎÍÍ»Ò¤Û¤«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¡£¥¨¥´¥¤¥¹¥ÈFW°éÀ®¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¶â¾ë½¡¹¬»á¤¬¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Å·ºÍ¡¦ÆäÀ¿»ÎÏº¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Èà¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉñÂæÈÇ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Á´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÈÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¡É¤Ç»îÎý¤ËÄ©¤ß¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡½¡½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æä¤¬¸«¤»¤ëºÍÇ½¤ÈÀ®Ä¹¤¬º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Î¹âÄãº¹¤È¶õ´Ö¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿2ÃÊ¤ÈÆ¬¾å¤ÎÄÌÏ©¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3ÃÊÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¼´Åª¤Ë4th STAGE¤Î¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é¡ÈÀÄ¤¤´Æ¹ö¡É¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ËÆâ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÐ¤ÎÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤ÆÈ¬É´²°¡Ê·¹¼Ð¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¾²¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄÌ¤ê±Û¤·¤¿³ê¤êÂæ¤Ë¤â¶á¤¤¥¹¥í¡¼¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤â¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÈ¬É´²°ÉñÂæ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÎ×¾ì´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»î¹ç¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Æä¤ÈÎè²¦¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È²¿»ö¤Ë¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿Æä¤¬¡¢Îè²¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ËÜÊÔ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÉñÂæÈÇ¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤È¡¢¤³¤³¤Ï³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¸¶ºî8´¬¤â¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È´¶¤Î¤Ê¤¤ÃúÇ«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ¤È±é½Ð¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµÓËÜ¤È±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÀªÄ¾¹°»á¡£Æä¤ÈÎè²¦¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡¢ÊÑ²½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æä¤ÈÎè²¦¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë·éÀ¤°ì¡¦Ëª³Ú²ö¡¢±¨Î¹¿Í¡¦²µÌë±ÆÂÁ¤Î2¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ö´Ø·¸À¡×¤â¸«¤É¤³¤í¡£¤³¤Î2ÁÈ¤Î¥³¥ó¥Ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æä¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÎè²¦¤Î´Ø·¸À¤È¤¢¤êÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»î¹ç¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤È¡¢Å´ËÀ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò»È¤¤¡¢¿Í´Ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÁö¤ë¡¢Èô¤Ö¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÎÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿±ÇÁü¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡¢²»¶Á¤Î¸ú²Ì¤â¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë2¼¡¸µÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡£ÀÊ¤âÃÊº¹¤ÎÂç¤¤¤¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤é¤·¤¯¡¢¾²ÌÌ¤ä¥¹¥í¡¼¥×¡¢3ÃÊÌÜ¤Ê¤É¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿ÅÀº¹¤ä¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æä¤ÈÎè²¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÆ±Ìò¤òÂ³Åê¤¹¤ëº´Æ£¤¿¤«¤ß¤Á¤ÈµÆÃÓ½¤»Ê¡£º´Æ£¤Ï¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Éþ¤òÃå¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆä¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ëÍÍ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½øÈ×¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤êÁ´¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æä¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ä½ÐÍè»ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¡£º´Æ£¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ä¡È2¼¡¸µ¡É¿§¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¿ÈÂÎÅª¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Å·ºÍ¡¦ÆäÀ¿»ÎÏº¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡¢Æä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Î¥¥é¥¥é´¶¡¢¼«¿®¡¢´õË¾¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ëÎè²¦¤ÎÆâÌÌ¤ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ËÀÚ¡¹¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤òÆ§¤ßÄù¤á¾è¤ê±Û¤¨¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤½¤ÎÎè²¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤¬Æä¤ÈÎè²¦¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÊÔ¤òÊÌ»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢´Ñ·à¸å¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤äÉñÂæ¤Î±ÇÁü¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¥²¥Í¥×¥í¸å°Ï¤ß¼èºà
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤è½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
º´Æ£¡§¸¶ºî¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤½¤·¤Æ¡ØEPISODE Æä¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÇ®¤µ¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£Æä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¡¢·Î¸Å´ü´Ö¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½¤»Ê¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¡ØEPISODE Æä¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Æä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
µÆÃÓ¡§Ç»¤¤·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæÂµ¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç»Ì©¤Ê·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶ÁÛ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼°ìÆ±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æä¤ÈÎè²¦¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤ÆÆä¤ÈÎè²¦¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¯È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÆÃÓ¡§¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Îè²¦¤ÈÆä¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤ÆÎè²¦¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤³¤Î¡ØEPISODE Æä¡Ù¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§Æä¤ÈÎè²¦¡¢2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢Æä¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤Æ»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡£Æä¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤è¤ê¤â´¶¾ð¤äÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îè²¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æä¤ÏÅ·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ê¤É¤Ë¤´¼«Ê¬¤ä¤ªÁê¼ê¤¬Å·ºÍ¤À¤È»×¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÆÃÓ¡§¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤é¤·¤¯¡¢°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÅ·ºÍ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡ªËÍ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´¤Î°ìÈÖÀ±¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëËÍ¤Ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡§ËÍ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Ã¤¤½¤³¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÀéÀÚÉ¿ÇÏÌò¤Îº´Çì Î¼¤¯¤ó¤¬¡Ö¤¿¤«¤ß¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Å·ºÍ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¤È¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤ó¤ÊÌò¼Ô¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§Ç®¤¤ÃË¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âÂ¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌë¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢½¤»Ê¤¯¤ó¤«¤é¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é²¿¤«¤¬¤Þ¤¿°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊõÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½¤»Ê¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
µÆÃÓ¡§Ì¾¸À¤À¤Í¡ª ¤¿¤«¤ß¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤Ë1ÈÖ¤ËÍè¤Æ¡¢1ÈÖÃÙ¤¯µ¢¤ë¡£Ã¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÃÊ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤«¤ß¤Á¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ÏÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆÃÓ¡§Æä¤ÈÎè²¦¤ÎÇ®¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀþ¤Ç¤¹¤Í¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æä¤ÈÎè²¦¤Î´Ø·¸À¤òÂç»ö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Æä¤ÎÀ®Ä¹¡£ËÁÆ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£Îè²¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æä¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥»¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë¶î¤±²ó¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØEPISODE Æä¡Ù¤Ê¤Î¤ÇÆä¤ÈÎè²¦¤Î»ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²áµî¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²áµî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Á¥ÌÚÀ¯½¨¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù4th STAGE ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°Á¥ÌÚ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·ºÍ¤Ç¤¢¤ëÆä¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢º¬ËÜ¤«¤éÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÎ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¢¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡ØEPISODE Æä¡Ù¤¬ÉñÂæ²½¤¹¤ë¤Î¤òÌ´¸«¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¸æ±ÆÎè²¦¡¢ÁêËÀ¤ÎÆä À¿»ÎÏº¤ò¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á2¿Í¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î´Ø·¸¤ò³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é·à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁêËÀ¤ÎÆä¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤ÊºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
º´Æ£¡§¤Ä¤¤¤Ë¡ØEPISODE Æä¡Ù¤È¤¤¤¦Æä¤ÎÊª¸ì¤òÉñÂæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ªÎÏ¤ä±þ±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢»×¤¤¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¨¥´¥¤¥¹¥ÈÃ£¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢Îè¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÎè²¦¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢¥¨¥´¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
