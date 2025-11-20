アルピー酒井の妻・矢端名結、“折り紙”で作成したオーナメント飾るクリスマスツリーを披露「何か趣味探したいなと思って」
お笑いコンビ・アルコ&ピースの酒井健太（42）の妻でフリーアナウンサーの矢端名結（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。“折り紙”で作成したクリスマスツリーのオーナメントを披露した。
【写真】アルピー酒井の妻・矢端名結が披露、“折り紙”で作成したオーナメント飾るクリスマスツリー ※2枚目
矢端は「折り紙でクリスマスツリーのオーナメント作ってみた」と、折鶴で飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。「子供の昼寝中に携帯いじってるくらいなら何か趣味探したいなと思って、ビーズいじってみたりしてる中で今は折り紙に挑戦中」と、多忙な子育ての合間を縫って、“新たな趣味探し”に意欲的に取り組んでいることを明かした。
「#趣味探し中」のハッシュタグとともに、母親としての限られた時間の中で、自分磨きも忘れない前向きな姿勢を伝えている。
コメント欄には「おおっ〜！きれい！」「多趣味」「見てて楽しい」など、その器用さを絶賛する声が寄せられている。
2人は2021年11月に結婚。22年5月に第1子・長女、23年12月に第2子・次女の誕生を報告している。
【写真】アルピー酒井の妻・矢端名結が披露、“折り紙”で作成したオーナメント飾るクリスマスツリー ※2枚目
矢端は「折り紙でクリスマスツリーのオーナメント作ってみた」と、折鶴で飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。「子供の昼寝中に携帯いじってるくらいなら何か趣味探したいなと思って、ビーズいじってみたりしてる中で今は折り紙に挑戦中」と、多忙な子育ての合間を縫って、“新たな趣味探し”に意欲的に取り組んでいることを明かした。
「#趣味探し中」のハッシュタグとともに、母親としての限られた時間の中で、自分磨きも忘れない前向きな姿勢を伝えている。
コメント欄には「おおっ〜！きれい！」「多趣味」「見てて楽しい」など、その器用さを絶賛する声が寄せられている。
2人は2021年11月に結婚。22年5月に第1子・長女、23年12月に第2子・次女の誕生を報告している。