「いま、それ聞く？」“父の延命措置”という究極の選択、生きてほしいけど苦しませたくない…「延命措置はしない」と決めた娘の葛藤【作者に聞く】
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。なかでも、母親の自宅介護と看取りをテーマにしたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は、自宅介護の現実や、親との死別と向き合う中で揺れ動く感情が描かれ、大きな反響を集めた。
母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう。母の介護経験から落ち着いて対応できることは増えたものの、あのときとは違い、一人っ子として頼れる家族がいない中で、キクチさんはさまざまな決断を迫られることになる。今回は、意識不明の父に代わり、延命措置という重い選択に向き合うエピソードを紹介する。
■「とりあえずで良いんで」…病院との温度差に戸惑い
病院からの電話で「延命措置」をするかどうか、意思確認を迫られたキクチさん。過去に父と交わした会話が頭をよぎるものの、その重い決断を父の代わりに行うことは、精神的にも大きな負担がかかった。
キクチさんは当時の混乱をこう語る。「まず、延命措置が何なのか全くわからないですよね。延命＝生きるってことだから、そりゃ生きてほしい。でも医師と話していくうちに、延命措置というのは『生きる』というよりは『生かす』に近いのかもと感じ始めました。どこからが『生きる』でどこからが『生かす』なのか、私にはわからなくて混乱しました」
命を預かる病院側としては日常的な確認作業なのだろうが、キクチさんはその温度差に驚きを隠せなかったという。「『延命についての意思』を電話や書面でサラッと確認されることが驚きでした。こちらは時間をかけて考えたいのに、『とりあえずで良いんで』みたいな軽いテンションで答えを催促されてしまって。ビジネスの場ですら、悩むような議題があれば『一旦持ち帰らせてください』って言うのに」と、当時の複雑な心境を吐露した。
しかし、いつ急変するかわからない医療の現場では「返事は1週間後」が通用しない。その事情も理解できるからこそ、キクチさんの苦悩は深かった。
■「苦しまないで亡くなることが一番」…母の看取りで得た価値観
一旦はその場で「助かる見込みがあれば助けてほしい」と伝えたキクチさん。「考えが変わったら変更もできる」と告げられ、その後も延命措置に関する確認は3回あったという。最終的にキクチさんの考えはどう変わったのだろうか。
「母を在宅で介護したとき、医師から言われた言葉がすごく印象に残っていて。『身体が何も食べたくないって言ってるってことは、それが自然な状態なんです。そんな状態の患者さんに、胃ろうや点滴をすることは、苦痛になることもあるんですよ』と。この言葉が、私の価値観にすとんとハマったんです。苦しまないで亡くなることが一番だなと」
その経験から、3回の確認に対しても「延命措置はしない」で合意したという。それでも、「一人で決めるのは責任が重いです。事前に家族とそういった話をしておけばよかった」と振り返った。
いつかは誰もが直面する“親の老いと死”。つらい状況も淡々と、ときにクスリと笑える場面を挟みながら描くキクチさんの漫画『父が全裸で倒れてた。』は、今後も目が離せない。
