本体とクリアボウルのセットが30%OFFに！ユニークライフ「ねこゴロン」期間限定セール

日晴金属株式会社が運営する「ユニークライフ」公式オンラインショップにて、窓枠に取り付けられる画期的なキャットタワー「ねこゴロン」の期間限定セールが開催されます。

人気の本体とクリアボウルのセットが30%OFFになるほか、先着順の追加割引クーポンも配布されるなど、愛猫家にとって見逃せないチャンスです。

ユニークライフ「ねこゴロン」期間限定セール

開催期間：2025年11月20日（木）〜11月27日（木）

開催場所：ユニークライフ公式オンラインショップ

「ねこゴロン」は、今までデッドスペースになりがちだった「窓枠」を活用する、業界初の窓枠取付型キャットタワーです。

日晴金属株式会社が長年の金具製造ノウハウを活かして開発したこの製品は、企画・設計から製造までを一貫して国内で行う「日本製」。品質と安全性を追求し、猫の運動不足解消や日向ぼっこ（ニャルソック）に最適な環境を提供します。

人気セットが30%OFF！ 先着クーポンも

今回のセールでは、シリーズの中でも特に人気の高い組み合わせである「キャットタワー本体（ホワイト）」と「クリアボウル」のセットが対象となります。

【セール対象セット】

・キャットタワー本体（通常25,200円）

・クリアボウル（通常22,500円）

通常価格の合計45,320円（税込）から30%OFFの特別価格で購入可能です。

さらに、先着3名限定で、セール価格からさらに1,000円引きになるクーポンも用意されています。新規会員登録でもらえる500ポイントと併用すれば、よりお得に導入するチャンスです。

「窓枠」活用で部屋広々！ 掃除もラクラク

「ねこゴロン」の最大の魅力は、窓枠にネジで直接固定する独自の構造にあります。

一般的な据え置き型タワーとは異なり床に脚がないため、タワー下のスペースを有効活用でき、ロボット掃除機もスムーズに走行可能です。飼い主にとっては掃除の手間が減り、猫にとっては外の景色を眺められる特等席が手に入る、まさに一石二鳥のアイテムです。

窓辺を猫の極上リラックス空間に変える、日晴金属「ねこゴロン」セールの紹介でした。

