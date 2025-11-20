ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

レトロに見えて、しっかり使える。収納も防水も、この一台【コールマン】のリュックがAmazonに登場!

1


コールマンのリュックは、1960年代のクラシックなバッグスタイルに、風合いのある素材と機能性を融合させたネオヴィンテージなモデル。

2


使い勝手の良い25リットルの容量で、通勤・通学はもちろん、タウンユースやトラベルにも対応。ノートPCやタブレット、A4ファイル、ペットボトルなどをすっきり収納できるサイズ感となっている。

3


メインコンパートメントに加え、複数のフロントポケットとサイドポケットを備え、内部にはPC・タブレット用スリーブとオーガナイザーを搭載。バッグ内の整理がしやすく、必要なアイテムをすぐに取り出せる構造となっている。

4


さらに、バッグ下部には収納式のレインカバーを装備しており、急な雨にも対応可能。クラシックな雰囲気と実用性を兼ね備え、日常に寄り添う一品だ。