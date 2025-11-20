クラシックな風合いに、現代の機能を。毎日に馴染むネオヴィンテージ【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
レトロに見えて、しっかり使える。収納も防水も、この一台【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、1960年代のクラシックなバッグスタイルに、風合いのある素材と機能性を融合させたネオヴィンテージなモデル。
使い勝手の良い25リットルの容量で、通勤・通学はもちろん、タウンユースやトラベルにも対応。ノートPCやタブレット、A4ファイル、ペットボトルなどをすっきり収納できるサイズ感となっている。
メインコンパートメントに加え、複数のフロントポケットとサイドポケットを備え、内部にはPC・タブレット用スリーブとオーガナイザーを搭載。バッグ内の整理がしやすく、必要なアイテムをすぐに取り出せる構造となっている。
さらに、バッグ下部には収納式のレインカバーを装備しており、急な雨にも対応可能。クラシックな雰囲気と実用性を兼ね備え、日常に寄り添う一品だ。
