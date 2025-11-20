『孤独のグルメ』9年連続の大晦日SP放送で5年ぶりの生放送も！ 井之頭五郎フィギュアも発売へ
12月31日21時55分より、松重豊が主演する『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』（テレビ東京系）の放送が決定。併せて、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のアクションフィギュアfigmaの発売が発表された。
【写真】『劇映画 孤独のグルメ』井之頭五郎のアクションフィギュアfigmaの発売が決定！ 「懐かしの定食屋セット」ビジュアル
『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
テレ東系の深夜ドラマとして13年にわたり放送。1月には松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。さらに韓国をはじめアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの人々の胃袋と心をつかんだ。
そして、いまや年末恒例番組の一つとなった「孤独のグルメ大晦日スペシャル」が今年も放送。9年連続の放送となる2025年の年末も、井之頭五郎が1年を締めくくる食の旅路へ赴く。
大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか？
さらに今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定。2017年成田山、2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の“食べ納め”はどうなってしまうのか、期待が高まる。
そして、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュア「figma 井之頭五郎 松重豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット／真冬の満腹セット」が、2026年9月に発売されることが決定。11月21日正午より各フィギュアの事前予約が開始となる。取り扱い店舗はテレ東本舗。WEB、東京駅店、グッドスマイルカンパニー公式ショップ（一部）ほか。
『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』は、テレビ東京系にて12月31日21時55分放送。
【写真】『劇映画 孤独のグルメ』井之頭五郎のアクションフィギュアfigmaの発売が決定！ 「懐かしの定食屋セット」ビジュアル
『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
そして、いまや年末恒例番組の一つとなった「孤独のグルメ大晦日スペシャル」が今年も放送。9年連続の放送となる2025年の年末も、井之頭五郎が1年を締めくくる食の旅路へ赴く。
大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか？
さらに今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定。2017年成田山、2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の“食べ納め”はどうなってしまうのか、期待が高まる。
そして、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュア「figma 井之頭五郎 松重豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット／真冬の満腹セット」が、2026年9月に発売されることが決定。11月21日正午より各フィギュアの事前予約が開始となる。取り扱い店舗はテレ東本舗。WEB、東京駅店、グッドスマイルカンパニー公式ショップ（一部）ほか。
『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』は、テレビ東京系にて12月31日21時55分放送。