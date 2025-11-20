「ミス慶應」ファイナリスト、高野光紗さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.4高野光紗（たかの・みさ／※「高」は正式には「はしごだか」）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部法律学科／2年
出身地：アメリカ
誕生日：1月19日
趣味：ボランティア、ご飯屋さん巡り
特技：英語
好きな食べ物：牛肉
好きな言葉（座右の銘）：心に余裕を！
最近ハマっていること：子犬の動画を見ること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自分を成長させたいと思ったことがきっかけです！ミスコンは多くの人に想いを届けられる場であり、新しい挑戦を通じて自分を深く見つめ直したいと考えました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私は海外経験を通じて培った共感力を活かし、留学生や挑戦する学生に勇気を届けたいです！また、大学生活を成長の機会と捉え、ミスコンで新たな挑戦と出会いと楽しみながら自己成長を目指したいと思っています！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
しっかりバランス良く3食食べることを心がけています！
― 憧れの有名人はいますか？
宮崎駿（※「崎」は正式には「たつさき」）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
友達とすれ違ってしまった時は対話を避けず、しっかり話し合うよう心がけてきました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
現在は2年生でまだ模索中ですが、これまで培ってきた経験や力を活かしていきたいと考えています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、高野さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私はまだ夢への道の途中にいます。特別な秘訣はありませんが、目の前のことに一生懸命取り組み続けることで、いつか夢に辿り着けると信じて、毎日努力しています。
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
◆「ミス慶應コンテスト2025」」開催概要
