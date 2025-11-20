「ミス慶應」ファイナリスト、北川智子さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.3北川智子（きたがわ・さとこ）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部法律学科／4年
出身地：東京都
誕生日：3月13日
趣味：可愛いアイドルを見ること、美味しいご飯を食べること、本屋巡り
特技：ポジティブ言い換え、ピアノ、完璧な比率でビールを注げる
好きな食べ物：オムライス、お肉
好きな言葉（座右の銘）：人格は繰り返す行動の総計である
最近ハマっていること：旅行の計画を立てること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
元々、憧れがあったことが理由の1つです。高校3年間ビリギャルのような受験生活をしていた際のモチベーションが出場者のSNS発信でした。また自身の考え方が面白いと言って頂くことが多いため、当時の自分のような境遇の人やそのほか色んな人に向けて発信をしたいと思いました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
持ち前の明るさと愛嬌です！やると決めたら出来る限りを尽くすこと。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
1番気をつけているのは基礎的な食事です。発酵食品と野菜は意識的に摂ってます。
― 憧れの有名人はいますか？
宇垣美里さん、石原さとみさん、小田切ヒロさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
相談するのも良いと思います。ただ自分は一過性のある感情や状態を他人にぶつけるのが苦手なので、自分の現状より重ためな本や映画を観て泣いたり、お風呂入ったり寝て乗り越えてます。そうすると悲観するほどの事じゃないって振り切れます。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
まだ模索中ですが、身近な人1人であれ、誰かの参考・目標だったり影響を与えられる人になりたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、北川さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
本気で目指すこと（気合い）と自分の取説を持つことだと思います。取捨選択だったり、自分の現状把握、叶えるのに必要な要素を考える際、その度合いが甘くなってしまうことは私もですが、人間だからあるあると思って、、。その時用に何でモチベが出るのかなどの取説を持っておければ、多少回り道しても無敵かなと！
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
