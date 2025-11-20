シャオミ・ジャパンは、直販サイトやAmazon、楽天市場などで「Xiaomi ブラックフライデー2025」を11月21日（金）から開催する。

スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、テレビ・ホームシアター、モバイルバッテリーなどが対象。例えば、ライカ共同開発のクアッドカメラシステムを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」が4万円引きの15万9,800円で販売される。

また値引きはないものの、イヤホンやモバイルバッテリーなどが付属する製品もある。

開催期間

2025年11月21日（金）12時00分～12月1日（月）23時59分

※公式サイトの場合



開催場所

対象製品（一部）

Xiaomi 15 Ultra（16GB＋1TB）

Xiaomi公式サイト（mi.com） Xiaomi公式 楽天市場店 Amazon.co.jp シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop Xiaomi Store イオンモール浦和美園店 Xiaomi Store イオンモール川口店 Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店

199,800円→159,840円（20%OFF）

Xiaomi 15（12GB＋512GB）

138,000円→96,600円（30%OFF）

Xiaomi 4KモニターA27Ui

39,980円→29,800円（25%OFF）

Xiaomi 165W Power Bank 10000

5,580円→3,980円（29%OFF）