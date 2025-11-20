キャンペーン：Xiaomi製品が最大51%OFFになるブラックフライデーセール ライカと共同開発したスマホ「15 Ultra」も20%OFFに
シャオミ・ジャパンは、直販サイトやAmazon、楽天市場などで「Xiaomi ブラックフライデー2025」を11月21日（金）から開催する。
スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、テレビ・ホームシアター、モバイルバッテリーなどが対象。例えば、ライカ共同開発のクアッドカメラシステムを搭載したスマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」が4万円引きの15万9,800円で販売される。
また値引きはないものの、イヤホンやモバイルバッテリーなどが付属する製品もある。
開催期間
2025年11月21日（金）12時00分～12月1日（月）23時59分
※公式サイトの場合
開催場所Xiaomi公式サイト（mi.com） Xiaomi公式 楽天市場店 Amazon.co.jp シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop Xiaomi Store イオンモール浦和美園店 Xiaomi Store イオンモール川口店 Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店
対象製品（一部）
Xiaomi 15 Ultra（16GB＋1TB）
199,800円→159,840円（20%OFF）
Xiaomi 15（12GB＋512GB）
138,000円→96,600円（30%OFF）
Xiaomi 4KモニターA27Ui
39,980円→29,800円（25%OFF）
Xiaomi 165W Power Bank 10000
5,580円→3,980円（29%OFF）