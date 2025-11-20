けさ、山形県寒河江市白岩で親子とみられるクマ２頭が見つかり、緊急銃猟により駆除されました。

【写真を見る】子グマが箱ワナにかかる、周辺には親グマも...緊急銃猟により親子とみられるクマ2頭を駆除 付近の柿の実は食べられ、木の下にはクマのフン（山形・寒河江市）

市によりますと、きょう午前６時５０分ごろ、寒河江市白岩で「猟友会が設置した箱ワナに子グマがかかっていて、その周辺に親グマがいる」と猟友会から市へ連絡がありました。

現場は楯公民館から北に２００メートルの地点で、市や警察などが対応にあたりました。

クマがいた場所の近くには住宅や小学校があり、人的被害が発生する可能性が高いことなどから市は緊急銃猟の判断をしたということです。

これを受け、午前９時前に親子とみられるクマ２頭が駆除されました。



クマの体長は、親グマとみられるクマがおよそ１．４メートル、子グマとみられるクマがおよそ０．９メートルでした。

市によりますと、現場近くにある柿の木の下でクマのフンが見つかったほか、柿の実が食べられていたことなどから猟友会が箱ワナを設置していたということです。