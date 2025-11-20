　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56675.76　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56095.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53569.41　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53153.97　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52407.88　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52346.88　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
51246.36　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50212.93　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50084.84　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表転換線(日足)
49841.15　　6日移動平均線

49823.94　　★日経平均株価20日終値

49773.85　　均衡表基準線(日足)
48923.32　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
48018.00　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
47761.80　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47271.88　　13週移動平均線
46600.28　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46159.23　　均衡表雲上限(日足)
46034.21　　75日移動平均線
44901.94　　均衡表基準線(週足)
44330.83　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44223.80　　均衡表雲下限(日足)
43689.11　　26週移動平均線
41389.79　　ボリンジャー:-2σ(13週)
40884.90　　200日移動平均線
39360.23　　ボリンジャー:-1σ(26週)
38448.74　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
35031.35　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30702.47　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　20.54(前日18.60)
ST.Slow(9日)　　22.82(前日32.56)

ST.Fast(13週)　 77.06(前日73.09)
ST.Slow(13週)　 84.85(前日83.53)

［2025年11月20日］

株探ニュース