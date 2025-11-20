

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56675.76 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56095.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53569.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53153.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52407.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52346.88 ボリンジャー:＋2σ(26週)

51246.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50212.93 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50084.84 25日移動平均線

49874.23 均衡表転換線(日足)

49841.15 6日移動平均線



49823.94 ★日経平均株価20日終値



49773.85 均衡表基準線(日足)

48923.32 ボリンジャー:-1σ(25日)

48497.26 均衡表転換線(週足)

48018.00 ボリンジャー:＋1σ(26週)

47761.80 ボリンジャー:-2σ(25日)

47271.88 13週移動平均線

46600.28 ボリンジャー:-3σ(25日)

46159.23 均衡表雲上限(日足)

46034.21 75日移動平均線

44901.94 均衡表基準線(週足)

44330.83 ボリンジャー:-1σ(13週)

44223.80 均衡表雲下限(日足)

43689.11 26週移動平均線

41389.79 ボリンジャー:-2σ(13週)

40884.90 200日移動平均線

39360.23 ボリンジャー:-1σ(26週)

38448.74 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

35031.35 ボリンジャー:-2σ(26週)

30702.47 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 20.54(前日18.60)

ST.Slow(9日) 22.82(前日32.56)



ST.Fast(13週) 77.06(前日73.09)

ST.Slow(13週) 84.85(前日83.53)



［2025年11月20日］



