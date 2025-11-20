西武は２０日、外国人選手の獲得における戦力強化、並びにこれまでの育成ノウハウを生かし、将来ＮＰＢで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的に、「西武ライオンズ海外戦略」を策定したと発表した。

さまざまな外部パートナーと連携。その一環として、アジア各国とのネットワーク拡大を企図し、独立リーグ球団の佐賀アジアドリームズと業務提携を締結した。アジア各国の有望な選手情報やスカウティングに関する連携を図っていくという。

また、ドミニカ共和国を中心に中南米地域でのスカウティング強化を企図し、２０１４年に当球団に在籍していたアブナー・アブレイユ氏と国際スカウト業務の契約も締結。加えて、スロベニア共和国出身のカルロス・トーバー内野手（２２）、ウガンダ共和国出身のチャッゼ・フレッド投手（２２）、イサビレ・ムサ・アゼッド投手（２０）と２０２６シーズンの育成選手契約を締結した。スロベニアおよびウガンダ出身選手との契約は、ＮＰＢ球団としては初。

球団は「近年、中南米のみならず、ヨーロッパやアフリカ、アジアなど世界各地で野球の競技人口が拡大し、潜在的に高い能力を持つ選手が台頭しています。こうした背景を踏まえ、本戦略を推進することで、国や地域を問わず、有望な選手を発掘し、成長を支援することで、日本の野球界全体の発展に寄与してまいります」とコメントしている。