新潟県の柏崎刈羽原発について、東京電力社員がテロ対策に関する秘密文書を不正にコピーし、保管していたことが分かりました。

原子力規制委員会が公開した資料によりますと、今年6月、東京電力社員が新潟県の東京電力柏崎刈羽原発のテロ対策に関わる秘密文書を必要な手続きをとらずに東京の本社にある保管場所から不正に持ち出してコピーし、社内の自分の机に保管していました。

規制委員会によりますと、秘密文書は厳重な保管が義務づけられていますが、この社員は東京本社や、異動後の柏崎刈羽原発でも同様の不正行為が複数回、確認されていて、動機について「業務を円滑にするためにやった」と話しているということです。

規制委員会は、さらに調査を続けています。

また、青森県の東北電力東通原発では、立ち入り制限区域への侵入を検知するセンサーの点検を、一部の検査を実施していないにもかかわらず、すべて検査して正常である旨、記録していたということです。

これらの事案について、原子力規制委員会はきょう、臨時の会議を開いて、今後の対応を確認しました。