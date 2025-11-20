乃木坂46の川粼桜が自身のInstagramを更新し、スケートリンクでのプライベートショットを公開。

【写真】フワフワのニット帽をかぶってニッコリ微笑む川崎桜

■川粼桜「自然の中にあるスケートリンクに行ってきたよ」と報告

川粼は「妹が見つけてくれた、自然の中にあるスケートリンクに行ってきたよ」とコメントし、複数枚の写真を公開。襟と袖口が白のレースの黒トップスに、チェック柄のグレーのロングスカート、そして真っ白でフワフワのニット帽をかぶって、白いスケートリンクの上に立っている川崎を捉えている。

写真は、ニッコリと微笑む表情と差し込む光が相まって、神々しさを感じさせるショット（1枚目）からスタート。木の椅子をつかみながらリンクを滑る姿（2枚目）やイスの背に手をかけ笑みを浮かべるカメラ目線の一枚（3枚目）、白いスケート靴を履いた足元のクローズアップ（4枚目）、軽やかに滑る後ろ姿（5枚目）、さらに池のほとりに立つ逆光での幻想的なシルエット（8枚目）など。

SNSにはファンの「冬×雪×川粼桜、最強」「フェアリーすぎる」「冬の川粼桜ちゃんも可愛すぎて大優勝」「冬の川粼桜、理想の女の子すぎる」と絶賛する声が集まっている。

■フワフワのニット帽をかぶってニッコリ微笑む川粼桜