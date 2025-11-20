＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター

【映像】朝乃山の眉間にみるみる「驚きの変化」

元大関の十両四枚目・朝乃山（高砂）にアクシデントが発生。十両八枚目・風賢央（押尾川）との一番を終えた後、苦痛に顔を歪め、みるみるうちに眉間に“驚きの変化”が生じた。朝乃山の様子にファンからは「大丈夫か」「泣きそうやん」など驚きと心配の声が相次いだ。

立ち合い胸で当たった朝乃山。風賢央が突いてから引くと、前のめりになった朝乃山の額が風賢央の額にゴツリ。だが朝乃山は勢いを止めず圧力をかけて攻め、押し出しで圧勝した。朝乃山は9勝目。風賢央は6敗目を喫した。

取組直後、顔をしかめた朝乃山は額を気にするように手で触っていた。その後、勝ち名乗りを受ける際も苦悶の表情に。土俵を降り、タオルで顔を拭った朝乃山の眉間周辺はぽっこりと腫れ上がり、大きなたんこぶができていた。朝乃山は花道を下がる際もタオルを額に当てて顔をしかめていた。

朝乃山の額が大きく腫れ上がるアクシデントに、ABEMAのファンも騒然。「おでこめっちゃ腫れてたよね？心配」「大丈夫か」「痛そう」「朝乃山泣いてる」「一瞬でたんこぶ」「でかいコブができてる」「泣きそうやん」と驚きや心配の声が続々と寄せられた。

なお十二日目の取組を終えて、十両の優勝争いは十両十三枚目・藤凌駕（藤島）が1敗を死守して単独トップ。次いで3敗で十両三枚目・大青山（荒汐）、朝乃山、十両五枚目・羽出山（玉ノ井）の3力士が追いかける展開となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）