　11月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2979銘柄。東証終値比で上昇は1636銘柄、下落は1260銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが115銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　110　　+24（ +27.9%）
2位 <6634>　ネクスＧ　　　　　130.5　+15.5（ +13.5%）
3位 <196A>　ＭＦＳ　　　　　　　292　　+23（　+8.6%）
4位 <6039>　動物高度医療　　　 6300　 +360（　+6.1%）
5位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 21.2　 +1.2（　+6.0%）
6位 <6089>　ウィルＧ　　　　　 1163　　+46（　+4.1%）
7位 <3840>　パス　　　　　　　 73.9　 +2.9（　+4.1%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 21.7　 +0.7（　+3.3%）
10位 <8136>　サンリオ　　　　　 5415　 +173（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4651>　サニックスＨ　　　128.4　-77.6（ -37.7%）
2位 <5988>　パイオラック　　　 1276　 -357（ -21.9%）
3位 <2735>　ワッツ　　　　　　　541　　-95（ -14.9%）
4位 <7776>　セルシード　　　　　325　　-54（ -14.2%）
5位 <7614>　オーエムツー　　　 1682　 -218（ -11.5%）
6位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　109.2　-11.8（　-9.8%）
7位 <3300>　アンビＤＸ　　　　 2225　　-61（　-2.7%）
8位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 25.4　 -0.6（　-2.3%）
9位 <7477>　ムラキ　　　　　 1214.9　-28.1（　-2.3%）
10位 <3121>　マーチャント　　　242.1　 -4.9（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　484　+14.8（　+3.2%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　　 1905　+58.0（　+3.1%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2395　+26.0（　+1.1%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　842　 +8.0（　+1.0%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　 1748.8　+12.8（　+0.7%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　20980　 +145（　+0.7%）
7位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2506.9　+16.4（　+0.7%）
8位 <6326>　クボタ　　　　　 2078.4　+12.4（　+0.6%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2599.1　+14.1（　+0.5%）
10位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1764　 +9.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3995　　-62（　-1.5%）
2位 <6361>　荏原　　　　　　　 3832　　-30（　-0.8%）
3位 <9735>　セコム　　　　　 5328.4　-29.6（　-0.6%）
4位 <7205>　日野自　　　　　　372.1　 -1.9（　-0.5%）
5位 <5019>　出光興産　　　　 1132.3　 -5.7（　-0.5%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 5185.9　-26.1（　-0.5%）
7位 <9983>　ファストリ　　　　54358　 -262（　-0.5%）
8位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3182.9　-15.1（　-0.5%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　 9850　　-45（　-0.5%）
10位 <6841>　横河電　　　　　　 4714　　-21（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース