[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1636銘柄・下落1260銘柄（東証終値比）
11月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2979銘柄。東証終値比で上昇は1636銘柄、下落は1260銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが115銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 110 +24（ +27.9%）
2位 <6634> ネクスＧ 130.5 +15.5（ +13.5%）
3位 <196A> ＭＦＳ 292 +23（ +8.6%）
4位 <6039> 動物高度医療 6300 +360（ +6.1%）
5位 <6740> Ｊディスプレ 21.2 +1.2（ +6.0%）
6位 <6089> ウィルＧ 1163 +46（ +4.1%）
7位 <3840> パス 73.9 +2.9（ +4.1%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <4564> ＯＴＳ 21.7 +0.7（ +3.3%）
10位 <8136> サンリオ 5415 +173（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4651> サニックスＨ 128.4 -77.6（ -37.7%）
2位 <5988> パイオラック 1276 -357（ -21.9%）
3位 <2735> ワッツ 541 -95（ -14.9%）
4位 <7776> セルシード 325 -54（ -14.2%）
5位 <7614> オーエムツー 1682 -218（ -11.5%）
6位 <6494> ＮＦＫＨＤ 109.2 -11.8（ -9.8%）
7位 <3300> アンビＤＸ 2225 -61（ -2.7%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 25.4 -0.6（ -2.3%）
9位 <7477> ムラキ 1214.9 -28.1（ -2.3%）
10位 <3121> マーチャント 242.1 -4.9（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 484 +14.8（ +3.2%）
2位 <6723> ルネサス 1905 +58.0（ +3.1%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2395 +26.0（ +1.1%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 842 +8.0（ +1.0%）
5位 <7731> ニコン 1748.8 +12.8（ +0.7%）
6位 <6857> アドテスト 20980 +145（ +0.7%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2506.9 +16.4（ +0.7%）
8位 <6326> クボタ 2078.4 +12.4（ +0.6%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2599.1 +14.1（ +0.5%）
10位 <6752> パナＨＤ 1764 +9.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3995 -62（ -1.5%）
2位 <6361> 荏原 3832 -30（ -0.8%）
3位 <9735> セコム 5328.4 -29.6（ -0.6%）
4位 <7205> 日野自 372.1 -1.9（ -0.5%）
5位 <5019> 出光興産 1132.3 -5.7（ -0.5%）
6位 <9532> 大ガス 5185.9 -26.1（ -0.5%）
7位 <9983> ファストリ 54358 -262（ -0.5%）
8位 <9147> ＮＸＨＤ 3182.9 -15.1（ -0.5%）
9位 <5801> 古河電 9850 -45（ -0.5%）
10位 <6841> 横河電 4714 -21（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
