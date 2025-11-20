今年もＷＢＳ年末特番３時間生放送決定！カズレーザーがメインキャスターに！田中瞳キャスターと今年話題のニュースを総ざらい！

テレ東では、12月28日(日)夜10時10分から、「WBS(ワールドビジネスサテライト)」の３時間生放送の年末特番を放送します。2024年の年末に放送した第1弾に続き、2年目となる今年の年末特番のテーマは「2025話題の”あの”ニュース 深掘ります！SP（仮）」。WBSならではの視点、かつ誰にも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、2026年のスタートに備える経済特番です。

田中瞳アナウンサーと並んでメインキャスターを務めるのは幅広い知識と発言力に定評のあるメイプル超合金のカズレーザー。WBS初出演です。番組では2025年に話題になったトピックスをチョイス。過去最高を記録することが確実な”インバウンド”に起こっている意外な変化、さらに歴史的な株高や円安といったマーケットの動き、大谷翔平選手フィーバーで海を越えて広がるビジネスまで、様々なテーマを深掘りVTRや現場中継を交えてお伝えします。さらにスタジオには誰もが知るあの人気チェーン店の創業者に、コンビニ最大手のトップが生出演。日頃のニュースでは聞けない本音に迫ります。今年大きな話題を呼んだ”あの大物”にも交渉中。経済に詳しい人もそうでない人も、日頃WBSを見ている人も見ていない人も、誰もが飽きずに楽しめる3時間生放送です。ご期待ください。

【出演者コメント】

■田中瞳(「WBS」月曜日・金曜日メインキャスター)

今年４月からWBSキャスターを担当してきましたが、振り返ると、世界経済に大きな影響を与える重要なニュースがひしめき合うような年だったと感じます。皆さんにとって2025年はどんな年でしたか？

WBS年末特番では、エンタメからマーケットまで幅広くお届けします。カズレーザーさん、ゲストの皆さんとともに2026年を展望しましょう！

≪番組概要≫

【タイトル】 WBS 2025話題の”あの”ニュース深掘ります！SP（仮）

【放送日時】 2025年12月28日（日）22:10～25:00

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 テレ東 BIZ https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/ ほか

【出演者】 カズレーザー(メイプル超合金)、田中瞳（テレビ東京アナウンサー）ほか

