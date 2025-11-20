Ｂ２ベルテックス静岡は２０日、福島戦（２２、２３日・宝来屋ボンズアリーナ）に向けて静岡市内で練習した。現在１３連勝中の福島に挑戦する森高大ヘッドコーチ（ＨＣ、３６）は、「相手は速攻で１試合平均１７点近く取っている。まずは、相手に速攻を出させない。テンポの遅い展開に持って行きたい」と、構想を明かした。

両チームは、今季開幕前に富士宮市で行われたプレシーズンゲームで対戦した。１勝１敗だったが、リーグ戦に入ってから対照的な成績となっている。３勝１２敗で西地区最下位に低迷する静岡に対し、福島は１４勝１敗で東地区首位をひた走る。森ＨＣは「福島は外国籍選手のバランスがよく穴がない」と評価。今節の戦い方について「ロースコアに持ち込んで連勝を止めたい」と、持ち前の「超攻撃的チームディフェンス」で活路を見いだす。

リーグ戦は、４分の１となる１５試合を消化した。開幕からケガ人が続出し、一度も全１３選手がそろうことなく１か月半が過ぎた。現在、元日本代表主将のＰＧ橋本竜馬（３７）とＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）がインジュアリーリスト（ＩＬ）入りし、苦しいチーム状況だが、森ＨＣは「４分の１が終わって方向性は見えてきた。まだまだ巻き返すチャンスはある」と残り４５試合を見据える。まずは、好調・福島の連勝を止めて、嫌なムードを吹き飛ばす。