「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」などのコスチュームをアップサイクル！東京ディズニーリゾート「サーキュレーティングスマイル」グッズ・お土産
東京ディズニーランド®のパークキャストのコスチューム生地をそのまま生かしたアップサイクル商品「サーキュレーティングスマイル」より新グッズが登場！
コスチュームの刺繍やワッペンなど、特徴とデザインを活かしたグッズがラインナップ。
東京ディズニーリゾート「サーキュレーティングスマイル」グッズ・お土産
発売日：2025年12月4日（木）
販売店舗：東京ディズニーリゾート・アプリ
※パーク入園後にアプリにて購入可能です。
「サーキュレーティングスマイル」とは、パークで使い終わったものを回収してリサイクルし、資源の循環とともにゲストの笑顔がずっと続いていくことを目指す取り組みです。
今回も「パークキャストのコスチューム」などを素材として使用しています。
コスチュームの刺繍やワッペンといった特徴的なデザインが活かされており、手に取るたびにパークでの楽しい思い出やストーリーが鮮やかに蘇ります。
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
ワッペンバッジ
価格：各5,000円
多くのゲストに愛された東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」
そのコスチュームの一部を素材として使用したワッペンバッジが登場しました。
スペースレンジャーとして活躍した日々の記憶が刻まれた生地は、ファンにとってかけがえのない宝物になります。
デザインは、特徴的なラインが入ったタイプと、星のマークが輝くタイプの2種類が用意されています。
トートバッグ
価格：30,000円
素材番号：2489-07
同アトラクションのコスチュームであるジャケットやコートを一部素材として贅沢に使用したトートバッグです。
しっかりとした生地感と、アトラクションの世界観をそのまま表現したカラーリングが魅力です。
ワッペンキーチェーンもついています。
ショルダーバッグ
価格：22,000円
日常使いしやすいサイズのショルダーバッグもラインナップされています。
こちらもジャケットやコートの素材が活かされており、身につけるだけでスペースレンジャー気分を味わえます。
ビッグサンダー・マウンテン
トートバッグ
価格：22,000円
東京ディズニーランドの人気アトラクション「ビッグサンダー・マウンテン」のコスチュームであるジャケットの一部を使用したトートバッグです。
ウエスタンランドの荒野を駆け抜ける鉱山列車を彷彿とさせる、渋くてかっこいい色合いが特徴です。
使い込むほどに味が出そうなデザインは、大人のパークコーデにもぴったりです。
プーさんコーナー
ポーチ
価格：13,000円
ファンタジーランドにあるショップ「プーさんコーナー」のコスチューム生地の一部を使用したポーチです。
温かみのあるデザインと素材感は、見ているだけでほっこりとした気持ちにさせてくれます。
大切な小物を入れて持ち歩けば、いつでも100エーカーの森の優しさを感じられそうです。
今回登場するグッズは、単なるリサイクル商品ではなく、パークの歴史とゲストの思い出が詰まった特別なアイテム。
大好きなアトラクションやショップの記憶を、グッズとして日常の中で大切に使い続けられます☆
東京ディズニーリゾート「サーキュレーティングスマイル」グッズ・お土産の紹介でした。
© Disney
© Disney/Pixar
© Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
