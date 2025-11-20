２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．６９ポイント（０．４０％）安の３９３１．０５ポイントと反落した。約１カ月ぶりの安値水準を付けている。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米追加利下げの期待が後退し、中国の金融緩和も先送りされると懸念されている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１９日公開した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（１０月開催分）によって、大半のメンバーは次回会合（１２月）での金利据え置きが適切と判断していたことが判明した。米金利上昇に伴う米ドル高を背景に、人民元の先安感が強まったこともマイナス。中国本土からの資金流出も警戒された。中国人民銀行（中央銀行）は２０日、人民元の対米ドル基準値を３日連続で元安方向に設定している。

ただ、下値は限定的。中国当局の不動産市場支援スタンスなどを支えに、指数は高く推移する場面もみられた。香港メディアが２０日報じたところによると、広東省仏山市の住宅都市農村建設管理局など８部門はこのほど、不動産市場に関する１２項目の新措置を発表した。一連の措置を通じ、住宅市況の改善を図る狙い。また、外電は同日、中国の住宅関連当局は、不動産ローン補助金支給など新たな不動産市場支援の政策パッケージを検討中だと伝えている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車株の下げが目立つ。東風汽車（６００００６／ＳＨ）が２．８％安、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が２．５％安、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が２．１％安、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が１．９％安、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が１．６％安で引けた。

半導体株もさえない。ＬＥＤ・電子部品メーカーの聯創光電科技（６００３６３／ＳＨ）が３．０％安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が２．９％安、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が２．６％安、アナログ半導体チップの中電科芯片技術（６００８７７／ＳＨ）が１．８％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が１．７％安と値を下げた。

軍需産業株も安い。弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が５．７％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が３．９％、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が２．５％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が１．９％ずつ下落した。資源・素材株、消費関連株、医薬株なども売られている。

半面、不動産株は高い。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が７．２％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．４％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．９％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が１．７％ずつ上昇した。

銀行株もしっかり。中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が４．０％高、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が３．２％高、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が３．１％高、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．２％高で取引を終えた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２７ポイント（０．５０％）安の２５３．９３ポイント、深センＢ株指数が１．０５ポイント（０．０８％）高の１３０２．９６ポイントで終了した。

