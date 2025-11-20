電気代を節約しながら暖かく過ごせる機能性アイテム！ファミリーファッションやまだい「ウィンターセール」

福岡県・熊本県を中心に展開する総合衣料品店「ファミリーファッションやまだい」が、2025年11月27日（木）より全店で大型の「ウィンターセール」を開催します。

光熱費の高騰が懸念されるこの冬、電気代を節約しながら暖かく過ごせる機能性アイテムを、家計に優しい衝撃価格で提供するのが最大の魅力です。

開催期間：2025年11月27日（木）〜11月30日（日）

開催店舗：ファミリーファッションやまだい全店

公式WEBチラシ：https://www.f-yamadai.jp/category/flyer

株式会社やまだいが展開する今回のセールは、単なる冬物の安売りではありません。「光熱費高騰の冬を支える」をテーマに、暖房機器の使用を抑えても快適に過ごせる「着る防寒」「寝る防寒」アイテムに焦点が当てられています。

地域密着店ならではの強みを活かし、冷え込みがちな足元や寝床を温める必需品を徹底的なお値打ち価格で揃え、地域の家計を応援します。

税込989円！ 驚きの「着る節電」アイテム

目玉商品の一つが、「紳士 裏起毛トレーナー上下」です。肌触りの良い裏起毛素材を使用し、軽くて動きやすいのが特徴。上下セットで税込989円という驚きの価格で登場します。部屋着としてはもちろん、在宅時間の防寒着としても活躍し、暖房の設定温度を下げる助けとなります。

価格：165円（税込）／2足組

また、冷えやすい足元対策として「婦人のびのび毛混ソックス」も特価で販売されます。毛混素材で暖かく、伸縮性が高いため履き心地も快適です。2足組でこの価格なら、洗い替え用としてまとめ買いもしやすくなっています。

布団カバーにもなる「2WAY多層構造毛布」

価格：3,270円（税込）

寝具コーナーの注目は、「あたたか多層構造 毛布」です。

ふんわりとした多層構造が体温を逃さず、高い保温力を発揮します。最大の特徴は、毛布としてだけでなく布団カバーとしても使える2WAY仕様である点です。手持ちの布団に被せるだけで保温効果が格段にアップし、電気毛布などに頼らずとも朝まで暖かく眠れる環境を整えます。

地域を温める激安アイテムが満載の、ファミリーファッションやまだい「ウィンターセール」の紹介でした。

