元気に老いるには何をするといいか。医師の石川英昭さんは「高齢者の心の健康は『自己効力感』に左右され、これは見た目を気遣うことで高めることができる。高齢者への美容プログラムが自己認識やうつ症状の改善に有効であったという研究もある」という――。

※本稿は、石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部を再編集したものです。

■高齢者にとって心の健康を左右する2つの態度

顔などの皮膚にシワが増え、髪の毛が抜ける。見た目の老いは、気分を滅入らせる要因となります。私も毎朝、鏡に映る自分を眺めては、あれこれ考えてしまいます（笑）。

「歳だから仕方ない」「もう外見なんて、どうでもよい」と思う一方で、「歳だけど、ちゃんと手入れしよう」「身だしなみにも気を配ろう」と思うこともあるでしょう。実は、この2つの態度は、高齢者にとって心の健康を左右することもあるようです。

老年期は肉体の衰えによって元気が失われがちで、「どんどんできないことが増えてきた。もう自分はダメなんだ」と自分自身を否定してしまいがちです。これは「自己評価が低い」あるいは「自己肯定感が低い」状態といえます。

対して、「昔のようにはいかないけど、大丈夫。自分はまだまだやれる」という姿勢は、「自己効力感が高い」と評価されます。自己効力感が高い高齢者は、ストレスに対する耐性があり、うつ症状を発症しにくく、痛みに対する適応力も高いという報告があります。

健康長寿のために、どうすれば自己効力感を高められるのか。これは立派な研究テーマなのです。

仕事を長く続けることは、自分の役割を認識する作業ともいえます。他人と一緒に趣味などの活動に参加することも、同年代の仲間が元気にやっているのを見ることで、「自分にもできる」と感じるきっかけになります。やはり、誰かと関わることは、自己効力感を高める効果がありそうです。

■「お若いですね」が薬になることも

一方で、仕事や人付き合いがストレスになることもあります。そのため、独りでも自己効力感を高める方法を考えておくことも大切です。

「まだやれる」と自己暗示をかけるのは、簡単ではないかもしれません。筋肉量と自己効力感の関係を調べた研究があります。筋力をアップさせることで日常生活がしやすくなるため、フレイル対策にもなります。確かに、これは一つの正解といえそうです。

そして、私が面白いと感じた報告をご紹介します。それは、高齢者への美容プログラムが自己認識やうつ症状の改善に有効であったという研究です。

つまりは、顔のスキンケアやマッサージ、メイクアップといった内容でしょう。これらはきちんと続ければ、間違いなく見た目を若返らせます。習慣になれば、「この状態を維持したい」「自分もまだまだいける」という心理が芽生えるのも不思議ではありません。

鏡を見るのが楽しみになれば、自然と身だしなみも整えたくなるでしょう。外に出かける機会も増えそうです。もしかしたら、誰かに「お若いですね」と褒められるかもしれません。

好意的なコメントは自信につながり、ますます顔の手入れに励むようになるでしょう。こうした好循環は、暗い気持ちを打ち消す効果も期待できます。

■心の健康にコスパのよい自己投資

特に高齢の男性は、化粧はもちろん、スキンケアすらあまり馴染みがないかもしれません。しかし、高額な美容商品を使わなくても、近所の薬局でスキンケア用品のコーナーを覗いてみたり、化粧品を購入して試してみたり。

床屋さんで新しい髪型について相談してみたり、服を新調することも選択肢の一つです。年齢を重ねても、オシャレに気を遣うことは、心の健康にとってコストパフォーマンスのよい自己投資といえるでしょう。

また、介護施設に入居中のお年寄りに対して、肌の手入れや化粧を提供し、自分でできるように指導する民間サービスもあるようです。利用者の満足度は高いようです。こうした取り組みは、見栄えが特に心の健康維持になる可能性を裏づける証拠でしょう。

イキイキと老いるために。最期を迎えるまで見た目を気遣う習慣を。

■心の元気を高める3つの行動指針

老年期のさまざまな不安に対して、なるべく早めに専門家に頼る。自己効力感を保つために、顔のスキンケアを試してみる。これらは、心の健康を考える上で、どちらかといえば「守り」の内容です。

というわけで、次は「攻め」に関して、3つ提案いたします。つまり、「心の元気を高める」行動指針です。

まずは、自然と触れ合う機会を持つことです。山などの緑に囲まれる。川や海などの水辺で過ごす。これらによる心身のリラックス効果は絶大です。

森林浴では誰もがゆったりした気分を味わえるはずです。副交感神経が優位になって、興奮や緊張が抑えられる。ストレスホルモン濃度が低下する。

鳥のさえずり、木々の擦れ合う音だけでなく、人間の耳に感知できない超高周波（ハイパーソニック）音には癒し効果があるとされています。「自然の中で過ごせば、心の健康が増進する」、多くの学説がそう示しています。

しかし細かい理屈より、とにかく心地よい。それだけで十分でしょう。

週1回は、自然と触れ合う。できれば、これを習慣にしていただきたいです。きっと心が喜びます。

歩き回れば、同時に足腰も鍛えられます。ただし、ケガには十分に注意してください。

■高齢者の認知力の維持に有効なツール

続いては、小さな目標を定めることです。散歩なら、歩数を決める。飽きないように、ルートや目的地を小まめに変えてみる。同じ時刻に喫茶店へ行く。本を買って、毎日ページ数を決めて読む。SNSへ投稿する――などなど。完璧を目指さなくても大丈夫です。「気がつけば、結構続けているな」という達成感こそが大切なのです。

個人的には、「日記」がお勧めです。高齢者の認知力の維持に有効だったとの報告もあります。嬉しかった、残念だった。そんな感情も交えながら、出来事を整理して記す。行動を振り返り、改善を目指す。けっこう頭も使いますし、心の整理整頓にも役立ちます。

最後は、趣味を持ち続けることです。趣味を楽しんでいる高齢者は、どこか幸せそうです。趣味について語るお年寄りの患者さんの表情は、皆、イキイキとしています。

終活という言葉があります。老い先を考えて、身辺整理や財産相続などの準備をする活動のようですね。モノを減らす、断捨離も、その一つです。

しかし、好きなモノに囲まれているのは、精神衛生上よいと思います。つまり、ご機嫌でいられるのです。よって、無理な断捨離は、個人的には反対です。気力や体力が続く限り、趣味を続ける。コレクションを増やす。その満足感が心の滋養になります。

■感情の起伏が、やがて彩り豊かな記憶に

これといった趣味がない。そういう話もよく聞きます。しかし、人生の最期が近づいた時、もう少し自分の時間を楽しめばよかった。そう後悔することになりかねません。

石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）

独りでも、趣味に没頭している時は、充実感を味わえます。仲間がいれば、笑い合い、喜びに共感し合えます。そうしたひとときは、やがて大切な思い出となります。残された時間は限られています。今、この瞬間を精一杯楽しんでほしいのです。

とはいえ、好きでもないことを始めたり、他人に強制されてやってみても、長続きはしません。昔好きだったことをやってみる。あるいは、自分とまったく縁遠い趣味を試してみる。習いごとをしてみる。ふらっと旅へ出かけてみる。

そうした中から、新しい趣味が見つかるかもしれません。その結果、楽しめたり、退屈したり。意外と面白くて、続けたくなったり。そんな感情の起伏が、やがて彩り豊かな記憶となるでしょう。

病室に、思い出の写真を持ち込む患者さんは、少なくありません。それを手にした患者さんが、懐かしさとともにイキイキと話す姿は、その「写真に残された思い出のひととき」が、心を癒す大きな力があることを、そっと教えてくれるのです。

