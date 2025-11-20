ホンダ斬新「FRスポーツカー」に反響殺到！「最高のデザインだよ…」「絶対買います！」と好評の声！「超ロングノーズ＆“後輪駆動”」採用した本格ライトウェイト・クーペ「スポーツEV」がスゴイ！

ホンダ斬新「“2ドア”スポーツカー」に反響殺到！

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイト（国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、未来のモビリティに対する提言が多数提示されましたが、同時に過去のイベントで発表された先見的なコンセプトカーの存在も、クルマの発展の方向性を物語る重要な指標となります。

本記事では、2017年の「第45回 東京モーターショー」にホンダが出展し、ファンの熱狂を招いたスポーツカーのコンセプトモデル「Honda スポーツEVコンセプト（以下、スポーツEV）」について、現代的な意義と市場の反響を振り返ります。

このスポーツEVによってホンダは、当時としては未開拓の領域であった「電気自動車（EV）のライトウェイトスポーツカー」というジャンルを提案しました。

「人とクルマがひとつになれる、新しいEVスポーツ体験」をテーマに開発されたこのモデルは、EV専用に新開発されたプラットフォームと、パワー・レスポンスに優れた電動パワーユニットを搭載。

これにより、EVならではの圧倒的な加速性能と静粛性という、相反する要素を高次元で両立させました。

そしてスポーツEVの最も先鋭的な特徴は、先進的な人工知能（AI）との融合です。

ホンダとソフトバンクグループ傘下企業が共同開発したAI技術「Honda Automated Network Assistant」を搭載し、ドライバーの表情や声の調子からストレス状態を常に診断する、いわば「感情エンジン」を備えていました。

この機能により、スポーツEVは単なる移動手段を超越し、ドライバーの感情やコンディションに寄り添う「新しいパートナー」としてのモビリティ像を提示したのです。

また、そのスタイリングの美しさも、スポーツEVの評価を決定づける大きな要素でした。

伸びやかなロングノーズにショートデッキのボディを組み合わせたロー＆ワイドなプロポーションは、古典的なスポーツカーの美学に則ったもの。

さらに、フロントのレトロな丸目2灯ヘッドライトや、リアの四角いコンビネーションランプといった意匠を取り入れることで、先進技術を搭載しながらも「どこか懐かしさを感じさせる」愛らしいデザインを実現し、多くのファンを魅了しました。

当時の市場では「走りそのものを楽しむEV」というカテゴリーが確立されていなかっただけに、スポーツEVは新しい市場の大きな可能性を示唆することに成功したのです。

実際、発表から約8年が経過した現在も、SNS上では「デザインが凄く良い」「最高のデザインだよ…」「可愛い系だけどカッコいいしレトロでもある」「こういうシンプルで正々堂々としたデザインは魅力的」といった、デザインへの称賛の声が絶えません。

同時に、「このまま出してくれないかなぁ」「売ってくれたら絶対買います！」「絶対買います！」といった、市販化を熱望し続けるユーザーのコメントも多く、このコンセプトが持つ普遍的な魅力と市場のニーズを物語っています。

現時点では市販化に向けた目立った動きはありませんが、ホンダは将来的に「操る楽しさを際立たせた小型EVを投入する」計画を公言しています。

この計画は、スポーツEVが目指した開発思想と深く軌を一にするものでしょう。

ホンダの電動化戦略の先に、この愛らしくも高性能なEVスポーツカーのDNAを受け継ぐモデルが登場する可能性は十分に秘められており、引き続きその動向から目が離せません。