【920円→500円】焼肉セット注文で「常陸牛 小皿盛り」がワンコインで販売されるキャンペーン【肉の日】

「焼肉ライク」は、2025年11月29日（土）の“いい肉の日”に合わせ、茨城県が誇る最高級ブランド和牛「常陸牛（ひたちぎゅう）」をリーズナブルに味わえる特別企画を実施する。※文中価格は全て税込

まず企画の第1弾として、11月29日（土）は、焼肉セットを注文すると、通常価格920円の「常陸牛 小皿盛り」が500円で楽しめる。さらに第2弾の11月30日（日）〜12月2日（火）の3日間では、「常陸牛イイニクセット」が特別価格1,790円（通常価格2,210円）で提供されるという。

〈キャンペーン実施概要〉

【第1弾】

“極上和牛”常陸牛がワンコインで登場

・販売日：2025年11月29日（土）のみ

・商品：常陸牛 小皿盛り（焼肉セットの注文者に限る）

・価格：500円 (通常価格920円）

※1人1皿まで。サービス、他の割引・クーポンとの併用不可。

【第2弾】

人気の匠カルビ、ハラミに常陸牛食べ比べカルビの3種を贅沢に盛り合わせ

・販売期間：2025年11月30日（日）〜12月2日（火）

・商品：「常陸牛イイニクセット」

（匠カルビ、ハラミ、常陸牛食べ比べカルビ）

ライス・スープ・キムチ・玉ねぎ・わさび付

・価格：1,790円（通常時のセット内容商品の合計価格 2,210円）

※平日ランチ商品、クーポンとの併用不可

※画像はイメージ

※価格は税込

11月30日（日）〜12月2日（火）は「常陸牛イイニクセット」が安くなる

【常陸牛】

茨城県の豊かな自然と生産者の高い技術によって丁寧に育てられた黒毛和牛のブランド「常陸牛（ひたちぎゅう）」。茨城県内の指定生産者が長期間丹念に肥育し、日本食肉格付協会の枝肉格付で「歩留A等級・B等級」かつ「肉質等級4等級・5等級」のみが常陸牛として認定されるという。近年は霜降りの美しさだけでなく、風味や口溶けに関わる「オレイン酸」やきめ細やかな「小ザシ」など“おいしさ”に着目した全国初の基準を導入。力強い旨味と上品な口溶けをあわせ持つ、茨城県が誇る最高級ブランド和牛だという。

常陸牛

※開催店舗はこちらから確認