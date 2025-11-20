お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身が生まれた九州を自虐し笑わせた。

番組では大久保佳代子がMCを務め、「大久保と男が吠える夜」という特別企画が放送された。通常と逆に、ひな壇に男性メンバーが並び、男性ならではの悩みを告白した。

上田は親戚から「男が泣いていいのは2回だけ」と教えこまれるなど、地元・熊本で育った過去を紹介し、同郷で俳優の竹財輝之助も共感していた。竹財は別の話題でも「熊本の人キツイっすよね」と話すと、上田は「いわゆる“男だから”」と男らしくいる風潮が強いことを明かした。

その後テーマは男性の「デート割り勘」問題に。加藤清史郎は「僕は『お前が出せ』って育ってきました」と明かし、「父鹿児島なんですけど…」と補足した。ここで上田は「九州が悪い」と自虐し、笑いを誘った。

ファーストサマーウイカは「所得がある方が出せばいいし、とは思うんですよ」と話し、「なんでそこがお金なくても払いたいって気持ちになるのかはわからなくて」と持論を語った。

上田は「熊本がそうさせるんだよ」と強めに反論し、劇団ひとりから「熊本に怒られますよ」となだめられた。