「賢明なことではない」ドジャース、タッカー“獲得”を見送りか　補強ニーズに合致も「厳しい選択肢となる」

ドジャースはタッカー獲得を見送るのか(C)Getty Images

カブスからFAとなったカイル・タッカーが今オフ、ドジャースに移籍する可能性は高いと見られてきたが、最近になって状況が変わりつつあるようだ。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは外野に補強ニーズを抱えていて、タッカーは机上の計算では完璧にフィットするように見える。この球団にとって資金は問題にならない。それは、2年連続のワールドシリーズ制覇による恩恵に加え、米国内およびアジア圏における多くのマーケティング機会によって得られる莫大な収益のおかげだ」と記した。

ただ、これら全てを考慮しても、28歳外野手のドジャース入りは確実とはいえないようだ。



米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者は、ドジャースにとってタッカーは理にかなっているが、球団は高額の短期契約を目指しているとされ、「トップクラスのフリーエージェント、特にタッカーと同年代の選手は、金額のために契約年数を犠牲にすることはめったになく、ドジャースは厳しい選択肢となる」と指摘。タッカーも長期契約を望むと見られる。