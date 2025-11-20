小島よしお、1歳長男と“エモい”紅葉ショット「優しい良きパパ」「とてもいい写真！」「ほっこり」
お笑い芸人の小島よしお（45）が19日、自身のインスタグラムを更新。“おぱぴまる”こと長男（1）と東京・昭和記念公園で紅葉を楽しむショットを披露した。
【写真】「とてもいい写真！」紅葉をバックに1歳長男との“エモい”2ショットを披露した小島よしお
小島は「昭和記念公園で紅葉とおぱぴまる」と、長男を抱っこしたり、優しく見つめたりする姿を収めた写真や動画を投稿。鮮やかに色づいた紅葉の下で、穏やかな時間を過ごしている様子を伝えた。
この心温まる様子に対し、コメント欄には「優しい良きパパ」「とてもいい写真！」「かわいい」「癒されますね〜」「素敵なお写真」「抱っこしながらユラユラしてる所にほっこり」「紅葉が綺麗」など、父親としての小島の姿を称賛する声が多数寄せられている。
小島は2016年7月に結婚し、2024年2月に長男が誕生した。
