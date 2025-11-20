愛知県豊川市の商業施設のトイレにカメラを設置し、盗撮したとして会社員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、豊川市の会社員、神藤正晴容疑者50歳です。

警察によりますと、神藤容疑者は先月12日、豊川市内の商業施設の女子トイレの個室に小型カメラを設置し、54歳の女性を盗撮した疑いがもたれています。

商業施設の関係者から「女子トイレの天井の通気口からカメラのようなものが落ちてきた」と警察に相談があり発覚。防犯カメラの映像などから神藤容疑者の関与が浮上しました。



警察の取り調べに対し、神藤容疑者は「インターネットで販売するため女性が用を足す様子を撮影した」と容疑を認めているということです。



神藤容疑者の自宅からは小型カメラが複数見つかっていて、警察が余罪を調べています。