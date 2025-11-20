¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È»Å»ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏŽ¢ºÇ°¤Î¿ÍŽ£¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¡Ä¥Ç¥¤ë¿Í¤¬¾ï¤ËÊ¿¾ï¿´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÍýÍ³
¢£Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤«
¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¸À¤¤Áè¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¿¡£
Æ±Î½¤ÎÀ®²Ì¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀº¿ÀÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
Íî¤Á¹þ¤ß¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙµ¤Ê¬¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢ÈÔ²ó¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Àº¿ÀÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¦¾ì¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤òÂ®¤ä¤«¤ËÎ¥¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Î
¢£¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤â¤Î
ÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó³°¤·¤Æ¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼¡¤Î2¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¼ê¤òÀö¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿å¡×¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤âÎ®¤»¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥½¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê»×¹ÍÄä»ßË¡¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ò¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿å¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¿å¤ËÎ®¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÀö¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»õËá¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇËÜÂê¤ËÆþ¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎF¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¤Ê¤É¤ÇÀÊ¤ò³°¤¹Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÂì¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤âµ¤»ý¤Á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µã¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÞ¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¤Ê´¶¾ð¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î¸Ä¼¼¤Ç»×¤¤¤¤êµã¤¯¤È¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
»ä¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥¤¥ä¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¹¤äÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¡¢²ñ¼Ò¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤¬¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤äÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Î©¤ÁÄ¾¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤È¸½¼Â¡×¤Î¥º¥ì¤¬¡¢¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÍî¤Á¹þ¤ß¶ñ¹ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥º¥ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÀè¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥º¥ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¤Ê´¶¾ð¤òÄ¹¤¯°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤¬Ä¾¸å¤ËÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ´üÂÔ¤È¸½¼Â¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦ÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢À®¸ù¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î´üÂÔ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍýÁÛ·¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥º¥ì¤¬½¤Àµ¤Ç¤¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿´¤ÎÃæ¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡Ö²¿¤Ç¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡û¡û¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ò¡¢¤Ä¤¤ÍýÁÛ¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö°ÕÌ£¤Å¤±¡×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤ò¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¡×¤È¤·¤Æ°ìÅÙ°ÕÌ£¤Å¤±¤¹¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¼ê¤À¤È»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿Í¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ä¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¤¡¢¾¡¼ê¤Ë¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¿Í¡×¤ä¡Ö²Í¶õ¤Î´°àú¤Ê¿Í¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¥¤¥ä¤Ê¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿´Íý³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃíÌÜ¡×¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¯¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¤¥ä¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ä¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖµÕ¤ÎÃíÌÜ¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¡Ö¥¤¥ä¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¡¢Áê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¡¢°Õ³°¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Èæ¤Ù¤ë¤Ê¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÇ°¤Î¿Í¡×¤ò
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¾¡¼ê¤ËÁê¼ê¤ò¡ÖÍýÁÛ¤Î¿Í¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖºÇ°¤Î¿Í¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡Ä¡Ä¡¢¤¢¤Î¿Í¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢¤·¤á¤¿¤â¤Î¡£Áê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ÎäÀÅ¤ËÃµ¤¹Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢²áµî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÖºÇ°¤Î¿Í¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥À¥á½Ð¤·¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¾å»Ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¥À¥á½Ð¤·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÊÁ°¤Î¾å»Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤Ç¤â¶¯°ú¤Ë°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å»Ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂº½Å¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¾å»Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¼«Á³¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢Áê¼ê¤òÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¹¥¤·ù¤¤¤Î¡Ö´¶¾ð¡×¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¸«Êý¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç»È¤¦¡Ö¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò»È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÂçÊ¿ ¿®¹§¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë
¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á
¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£ÌÜÉ¸¼Â¸½¤ÎÀìÌç²È¡£Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¡£Ç¾²Ê³Ø¤È¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌÜÉ¸¼Â¸½Ë¡¡Ö¹ÔÆ°¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«È¯¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¡¢¹Ö±é¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇ¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¼çºË¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤ä¤ëµ¤¤ËÍê¤é¤º¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë37¤Î¥³¥Ä ¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ø»Ø¼¨ÂÔ¤ÁÉô²¼¤¬¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤½Ð¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â ¡Ö¤¹¤°Æ°¤±¤ë¿Í¡×¤Î½µ1¥Î¡¼¥È½Ñ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡£
----------
----------
ÂçÊ¿ Ä«»Ò¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¡¦¤¢¤µ¤³¡Ë
ÌäÂê²ò·è¤ÎÀìÌç²È
¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤ò¼çÀÊ¹ç³Ê¡£ºÛÈ½½ê½ñµ´±¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö2000·ï¤ÎµÏ¿¤ò°·¤¦Ãæ¤ÇŽ¤ÌäÂê²ò·è¤Î¤¢¤ëË¡Â§¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÆÈÎ©¡£¶µ°éÃÄÂÎŽ¤½÷ÀÃÄÂÎŽ¤³°¹ñ¿Í¥ê¡¼¥À¡¼¸þ¤±¤Ë¡¢¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£Ìµ¿¦¤ÎÉ×¤ò¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ë¤·¤¿¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É3000¿Í°Ê¾å¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î°é»ù¤Ë²Ã¤¨¡¢É×¡¦¥×¥í¥³¡¼¥ÁÂçÊ¿¿®¹§¼çºÅ¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëNEXT¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥é¥à¼¹É®¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á ÂçÊ¿ ¿®¹§¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÀìÌç²È ÂçÊ¿ Ä«»Ò¡Ë