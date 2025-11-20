MLBÄ©Àï¤¬°ìÅ¾¡Ä´Ú¹ñ¶¯ÂÇ¼Ô¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û10²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¹ñÆâFA°ÜÀÒ¡¡20ÆüÊÆ¹ñ½Ð¹ñÍ½Äê¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë
¡¡´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KT¥¦¥£¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡¢ÕªÇò¸×¡Ê¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¡ËÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÊÆ¹ñÄ©Àï¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¹ñÆâ¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÈÁí³Û100²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯7000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È20Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤ä¡ÖOSEN¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢ÆþÃÄÄ¾¸å¤«¤é³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢MLBÄ©Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºò½©¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤ËMLB¤«¤é¿ÈÊ¬¾È²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëº£²Æ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¦¥¤¥¨¥ê¥Á¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È·ÀÌó¡£MLBÄ©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢20Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢Èô¹Ôµ¡¤òµÞ¤¤ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¹ñÆâ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KT¤âÅö½é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Ë»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±ËÜ³ÊÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢FA»Ô¾ì¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËÀâÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÄó¼¨³Û¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö´ÇÈÄÁª¼ê¡×¤Î°ú¤Î±¤á¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¤Ï¥½¥¦¥ë¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢18Ç¯¤«¤éKT¤Ç¥×¥ì¡¼¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢23Ç¯¤ÎWBC¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»¤Ï897»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦303¡¢136ËÜÎÝÂÇ¡¢565ÂÇÅÀ¡£23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÍ½Áª¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÂåÂÇ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¡¢´î¤Ó¤¹¤®¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÂ¤òÎ¥¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤½¤Î·ä¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¼éÈ÷¿Ø¤ËÆÍ¤«¤ì¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ëÂç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
