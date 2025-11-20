PayPayは、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンの2026年1月以降の実施分を発表した。今回発表されたのは、栃木県足利市と東京都大田区の2自治体。

足利で最大15％

栃木県足利市では「足利市キャッシュレス決済キャンペーン」の第3弾が2026年1月5日～31日に実施される。

市内の対象店舗での支払いに対し、最大15％のPayPayポイントが付与される。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり3000ポイント。

大田区で最大1万ポイント

また、東京都大田区では「キャッシュレスで生活応援！大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン」の第2弾が予定されている。期間は2026年1月7日～31日。

還元率は対象店舗により異なり、最大5％または最大10％となる。付与上限は1回あたりそれぞれ1000ポイント。期間あたりの上限は、還元率5％の対象店舗と10％の対象店舗でそれぞれ5000ポイント設定されており、両方の店舗で上限まで利用した場合、合計で最大1万ポイントの還元を受けられる。

エリア 期間 還元率 栃木県足利市 2026年1月5日～31日 15％ 1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限3000ポイント 東京都大田区 2026年1月7日～31日 中小：10％一部：5％ 1回あたり上限：各1000ポイント、期間あたり上限：各3000ポイント