原日出子、孫娘への弁当公開「愛情がたくさん詰め込まれてる」「絶対美味しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の原日出子が11月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。中学2年生の孫娘のために手作りした弁当を公開した。
【写真】66歳女優「見るだけでお腹空いてくる」孫娘への豪華弁当
原は「中2の孫娘のお弁当」とつづり、2日分の手作り弁当の写真を投稿。1つは職業体験に行くという孫娘のためにミートボールや卵焼き、炊き込みご飯などを詰めた弁当を披露した。もう1つは、さつまいもやれんこんなど旬の食材を使った彩り豊かな弁当で、「ばーちゃん作」「美味しく召し上がれ〜」とハートの絵文字を添えてつづっていた。
この投稿に、ファンからは「愛情がたくさん詰め込まれてる」「見るだけでお腹空いてくる」「絶対美味しい」「栄養バランスもいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
