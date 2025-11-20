志田彩良（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/20】女優の志田彩良が11月19日、自身のInstagramを更新。韓国の街中で撮影したショットを複数公開し、話題を呼んでいる。

◆志田彩良、スポーティーウェアでウェストチラ見せ


志田は韓国の街角で撮影した写真を複数投稿。レンガの壁を背景にしたショットではスポーツウェアに身を包み、美しいウェストをチラリとのぞかせている。そのほか、飲食店での食事風景や、カフェでのショットも投稿している。

◆志田彩良の投稿に反響


この投稿には「カッコいい」「スポーティーで素敵」「辛めのテイストもいいね」「美人さん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

