フジ内田嶺衣奈アナ「白と黄色ばかり」ベビーフード公開「気持ち分かる」「親近感湧く」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものご飯を公開し、話題を呼んでいる。
内田アナは「今日も今日とて Today’s baby food」とつづり、子どものご飯の写真を投稿。「米粉の豆乳パンケーキ」「りんごとさつまいものおやき」「てづかみ練習用＆ヨーグルトに入れる用」のカットりんご、小分けの容器に入った「さつまいもポタージュ」を披露し、「なんだか白と黄色ばかりになった日」「気に入ってくれますように」とつづっていた。
この投稿には「親近感湧く」「気持ち分かる」「どれも美味しそう」「喜んで食べてくれそう」などの声が上がっている。
内田アナは2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
