合コンで女子が笑ってくれるテッパンの「自虐ネタ」９パターン
合コンに参加するたび、どんな話をすればいいか困ってしまう男性は多いでしょう。でも、ひとつ「テッパン」で場を盛り上げられる話題を持っていれば、少しは安心できそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「合コンで女子が笑ってくれるテッパンの『自虐ネタ』」をご紹介します。
【１】「好きすぎてSNSを５分おきにチェックした」など、ライトなストーカー話
「片想い中の行動って他人から見ると笑えるよね」（10代女性）というように、強い想いゆえの珍行動には誰でも多少は覚えがあるため、共感を呼びそうです。とはいえ、「待ち伏せ」などはまったく笑えないので、話題を選ぶ必要はあるでしょう。
【２】「ティッシュを食べようと思った」など、激しい貧乏話
「かわいそうだけど笑っちゃう」（10代女性）というように、あまりに悲惨な「食えない時代のエピソード」は自然と笑いを誘うようです。ただし、現在も求職中だったりすると周りを心配させてしまうので、生活に余裕があるところを見せてから話しましょう。
【３】「こんな珍プランを企画してしまった」など、不慣れなデート話
「かわいい。こういう恋バナなら歓迎！」（20代女性）というように、合コン相手との恋愛話には微妙なさじ加減が必要ですが、明らかな失敗談なら問題ないようです。「今はいいプラン立てるよ！」などと言って、渾身のデートプランを披露してもいいかもしれません。
【４】「彼女あてのラブメールを取引先に送ってしまった」など、新人時代の仕事の失敗話
「デキる男が言うと好感度もアップ」（20代女性）というように、自分の情けない姿をさらけ出すことで、男の株も上げられるテッパンネタのようです。ただし、会社の守秘義務に触れる内容を暴露しないよう気を付けましょう。
【５】「出汁の存在を知らなかった」など、料理下手ゆえのあるある話
「料理の失敗って害がないから、気兼ねなく大笑いできる」（20代女性）というように、料理ができないくらいでは誰にも迷惑がかからないので、他人を傷つけまいとおもんぱかる女性も笑えるようです。「料理教えてほしいよ」などと「撒き餌」をしておくと、家デートの良い口実にもなるでしょう。
【６】「一度しか女子と話さなかった」など、イケていない学生時代の話
「ギャップって面白い。写真があるとさらにマル」（20代女性）というように、カッコ悪い過去の姿はそれだけでいいネタになるようです。お洒落な「雰囲気イケメン」が言うと、激しいギャップから一層場が盛り上がるのではないでしょうか。
【７】「電車を寝過ごして○○まで行った」など、お酒の失敗話
「みんなで盛り上がれるのがいい」（20代女性）というように、誰でも一度は酔っ払った経験があるため、共感度の高い話題になりそうです。ただし、あまりひどいエピソードでは警戒されてしまうので、「昔の話だけど…」と前置きしたほうがいいでしょう。
【８】「モンスター上司のストレスでハゲた」など、薄毛の原因を探る話
「薄毛には触れづらいから、自分で笑いにしてくれるとありがたい」（20代女性）というように、女性陣が気を使いそうな身体的コンプレックスは、どんどんネタにしたほうがいいようです。ぽっちゃり体型や低めの身長なども、よいネタになるのではないでしょうか。
【９】「やっぱり好きじゃなかった」など、こっぴどく振られた話
「失恋話を明るくできるってことは、未練はないってことだよね」（20代女性）というように、終わった恋を笑い飛ばすことで、次の恋愛に前向きな姿勢を示すことができるおいしいケースです。ただし、少しでも未練があると女性に感付かれてしまうので、ムリは禁物でしょう。
自分のカッコ悪い姿を明るく笑い飛ばすことで、女子たちを笑顔にすることができるようです。女子たちの雰囲気を見て、どの話題が刺さるか見極めましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から3日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「好きすぎてSNSを５分おきにチェックした」など、ライトなストーカー話
「片想い中の行動って他人から見ると笑えるよね」（10代女性）というように、強い想いゆえの珍行動には誰でも多少は覚えがあるため、共感を呼びそうです。とはいえ、「待ち伏せ」などはまったく笑えないので、話題を選ぶ必要はあるでしょう。
「かわいそうだけど笑っちゃう」（10代女性）というように、あまりに悲惨な「食えない時代のエピソード」は自然と笑いを誘うようです。ただし、現在も求職中だったりすると周りを心配させてしまうので、生活に余裕があるところを見せてから話しましょう。
【３】「こんな珍プランを企画してしまった」など、不慣れなデート話
「かわいい。こういう恋バナなら歓迎！」（20代女性）というように、合コン相手との恋愛話には微妙なさじ加減が必要ですが、明らかな失敗談なら問題ないようです。「今はいいプラン立てるよ！」などと言って、渾身のデートプランを披露してもいいかもしれません。
【４】「彼女あてのラブメールを取引先に送ってしまった」など、新人時代の仕事の失敗話
「デキる男が言うと好感度もアップ」（20代女性）というように、自分の情けない姿をさらけ出すことで、男の株も上げられるテッパンネタのようです。ただし、会社の守秘義務に触れる内容を暴露しないよう気を付けましょう。
【５】「出汁の存在を知らなかった」など、料理下手ゆえのあるある話
「料理の失敗って害がないから、気兼ねなく大笑いできる」（20代女性）というように、料理ができないくらいでは誰にも迷惑がかからないので、他人を傷つけまいとおもんぱかる女性も笑えるようです。「料理教えてほしいよ」などと「撒き餌」をしておくと、家デートの良い口実にもなるでしょう。
【６】「一度しか女子と話さなかった」など、イケていない学生時代の話
「ギャップって面白い。写真があるとさらにマル」（20代女性）というように、カッコ悪い過去の姿はそれだけでいいネタになるようです。お洒落な「雰囲気イケメン」が言うと、激しいギャップから一層場が盛り上がるのではないでしょうか。
【７】「電車を寝過ごして○○まで行った」など、お酒の失敗話
「みんなで盛り上がれるのがいい」（20代女性）というように、誰でも一度は酔っ払った経験があるため、共感度の高い話題になりそうです。ただし、あまりひどいエピソードでは警戒されてしまうので、「昔の話だけど…」と前置きしたほうがいいでしょう。
【８】「モンスター上司のストレスでハゲた」など、薄毛の原因を探る話
「薄毛には触れづらいから、自分で笑いにしてくれるとありがたい」（20代女性）というように、女性陣が気を使いそうな身体的コンプレックスは、どんどんネタにしたほうがいいようです。ぽっちゃり体型や低めの身長なども、よいネタになるのではないでしょうか。
【９】「やっぱり好きじゃなかった」など、こっぴどく振られた話
「失恋話を明るくできるってことは、未練はないってことだよね」（20代女性）というように、終わった恋を笑い飛ばすことで、次の恋愛に前向きな姿勢を示すことができるおいしいケースです。ただし、少しでも未練があると女性に感付かれてしまうので、ムリは禁物でしょう。
自分のカッコ悪い姿を明るく笑い飛ばすことで、女子たちを笑顔にすることができるようです。女子たちの雰囲気を見て、どの話題が刺さるか見極めましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から3日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査