我が子に「きらい」子ども同士だから仲よくなれる...って？｜マンション内のママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさを感じた小野さんでしたが、自分なりの付き合い方を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第5話をごらんください。

小野さん親子がマンション内の公園を訪れると、いちかちゃんと同い年の子どもを連れた平田さんと相川さんと出会い仲良くなります。その後も公園で交流を楽しんでいたのですが、相川さんのA太君といちかちゃんが度々ケンカをしてしまうのでした。

©mamayoubi

©mamayoubi

マンション内の公園に訪れるようになった小野さんといちかちゃん。最初は仲良く遊んでいた3人でも、ケンカになってしまいます。言葉足らずの2人はすぐにぶつかってしまいます。

©mamayoubi

©mamayoubi

度々ケンカになってしまういちかちゃんとA太君。2歳児はしゃべれるようになっても、まだ言葉を選ぶ技術は難しいお年ごろ。ド直球な言葉にドキリとします。

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

度々のケンカで、相川さんが耐えかねて帰ってしまいました。そして相川さんについて行く平田さん。まだまだ大人が子どもの関わりを助けてあげなければいけない時期なので仕方ないですが、モヤモヤしてしまいますね。

心地よい関係を選ぶ勇気

©mamayoubi

©mamayoubi

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

