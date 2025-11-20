「管理職は大変」「独身は自由でいいね」マウンティング人間を黙らせる方法は？ ファーストクラスCAはこう答える
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。10年間で600人以上とデートを重ねた経験をもとに、今では年間1000件以上の相談と向き合っています。
今回も、国際線のファーストクラスを担当していた元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）と、大人のコミュニケーション術について語ります。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当した後、指導員として活躍しており、ホスピタリティ分野のプロ。見た目は華やかですが、とても気さくで同性からも好かれるかわいらしい女性です。
友人や同僚、恋人と楽しく会話をしていても、マウントを取られたと感じると、なんだかモヤモヤしてしまいますよね。今回は、桜さんにマウンティングや自慢話にどう対応すべきかを聞きました。
◆基本は「短く共感して深掘りしない」
田中亜依（以下、田中）：「友人や同僚のマウンティングに疲れる」という相談をよく受けます。桜さんはCA時代、そのような経験はありましたか？
桜さん（以下、桜）：はい、機内でもありましたよ。たとえば「僕は外資系金融で、毎日深夜まで働いているから大変なんだ」とか、「僕は経営者で従業員が数百人いるから、常に気を張っていて休めない」など、自慢とも愚痴ともつかない話をされることは多かったです。
そういう時は、とにかく短く共感して流すんです。「本当に大変ですね」「すごいですね」と一言添えて、それ以上は深掘りしない。そうすると相手は大体そこで満足して、それ以上マウント発言は続きません。
田中：なるほど。短く共感だけして、深掘りしないんですね。
桜：そういった男性の発言は、女性に対して自分をよく見せたいという気持ちの表れだと思います。まずは「すごいですね」と受け止めてあげましょう。
ただし、その後もずっと自慢話ばかりなら、こちらから距離を置いてもいい。マウンティングが多い人は、結婚しても相手を尊重してくれない可能性があります。つまり、恋愛の場では、こういった発言を流しつつも相手を見極めるのが大事なんです。
◆ネガティブに受け取らず、合う人を見極める材料に
田中：女性同士だと「独身って自由でいいよね、私なんて子育てで自分の時間ゼロだよ」とか、「私は管理職だから本当に忙しい」といった、忙しさ自慢、既婚マウントを受けて疲れてしまう人も多いようです。
桜：それ、よくありますね。でも大事なのは、真に受けないこと。そういうお話は、承認欲求の表れなんです。彼女たちも、自分の話を聞いてほしいだけなんですよね。
だから反論する必要はなく、「そうなんですね」「すごいですね」と共感だけして受け流すのがベスト。仕事でもプライベートでも、マウントにいちいち反応していたら心が持たないですから。
田中：たしかに、マウントに対して毎回反論していると、すごく疲れてしまいますよね。
桜：そうなんです。私も最初は「どう返せばいいんだろう」と悩みました。でもある時、「この人はただ話を聞いてほしいだけ」と気づいたんです。それからは比べたり競ったりせず、ただ「そうなんですね」と返すだけにしました。その後、こちらから相手の話を深掘る必要はなく、もしまだ自慢話が続きそうなら違う話題に移ってもいいと思います。
田中：話題を変えてしまえば、マウンティングにうんざりしていることもそれとなく伝えられそうですね。
◆「共感して流す」を合言葉に
田中：最後に、コミュニケーションに悩んでいる人へアドバイスをお願いします。
桜：マウンティングをとられて対応に迷ったら、「共感して流す」を合言葉にしてみてください。「そうなんですね」「大変ですね」だけで十分です。無理に張り合ったり、褒めてあげなくてはと正面から受け止めたりする必要はありません。
今回も、国際線のファーストクラスを担当していた元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）と、大人のコミュニケーション術について語ります。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当した後、指導員として活躍しており、ホスピタリティ分野のプロ。見た目は華やかですが、とても気さくで同性からも好かれるかわいらしい女性です。
◆基本は「短く共感して深掘りしない」
田中亜依（以下、田中）：「友人や同僚のマウンティングに疲れる」という相談をよく受けます。桜さんはCA時代、そのような経験はありましたか？
桜さん（以下、桜）：はい、機内でもありましたよ。たとえば「僕は外資系金融で、毎日深夜まで働いているから大変なんだ」とか、「僕は経営者で従業員が数百人いるから、常に気を張っていて休めない」など、自慢とも愚痴ともつかない話をされることは多かったです。
そういう時は、とにかく短く共感して流すんです。「本当に大変ですね」「すごいですね」と一言添えて、それ以上は深掘りしない。そうすると相手は大体そこで満足して、それ以上マウント発言は続きません。
田中：なるほど。短く共感だけして、深掘りしないんですね。
桜：そういった男性の発言は、女性に対して自分をよく見せたいという気持ちの表れだと思います。まずは「すごいですね」と受け止めてあげましょう。
ただし、その後もずっと自慢話ばかりなら、こちらから距離を置いてもいい。マウンティングが多い人は、結婚しても相手を尊重してくれない可能性があります。つまり、恋愛の場では、こういった発言を流しつつも相手を見極めるのが大事なんです。
◆ネガティブに受け取らず、合う人を見極める材料に
田中：女性同士だと「独身って自由でいいよね、私なんて子育てで自分の時間ゼロだよ」とか、「私は管理職だから本当に忙しい」といった、忙しさ自慢、既婚マウントを受けて疲れてしまう人も多いようです。
桜：それ、よくありますね。でも大事なのは、真に受けないこと。そういうお話は、承認欲求の表れなんです。彼女たちも、自分の話を聞いてほしいだけなんですよね。
だから反論する必要はなく、「そうなんですね」「すごいですね」と共感だけして受け流すのがベスト。仕事でもプライベートでも、マウントにいちいち反応していたら心が持たないですから。
田中：たしかに、マウントに対して毎回反論していると、すごく疲れてしまいますよね。
桜：そうなんです。私も最初は「どう返せばいいんだろう」と悩みました。でもある時、「この人はただ話を聞いてほしいだけ」と気づいたんです。それからは比べたり競ったりせず、ただ「そうなんですね」と返すだけにしました。その後、こちらから相手の話を深掘る必要はなく、もしまだ自慢話が続きそうなら違う話題に移ってもいいと思います。
田中：話題を変えてしまえば、マウンティングにうんざりしていることもそれとなく伝えられそうですね。
◆「共感して流す」を合言葉に
田中：最後に、コミュニケーションに悩んでいる人へアドバイスをお願いします。
桜：マウンティングをとられて対応に迷ったら、「共感して流す」を合言葉にしてみてください。「そうなんですね」「大変ですね」だけで十分です。無理に張り合ったり、褒めてあげなくてはと正面から受け止めたりする必要はありません。