「来てくれないと死ぬ」深夜のSOSも…… 大人になった“元・児童養護施設の子どもたち”を支える現場のリアル
「ケアリーバー」という言葉を知っているだろうか。肉親からの虐待やネグレクト、家庭の経済的困窮などの事情から、児童養護施設や里親家庭などで育った経験を持つ当事者を指す総称だ。社会的な「ケア」を、「リーバー（離れたという意味）」した、だからケアリーバーと呼ばれている。
ただ一方で、社会的養護を受けて成人した後も、当事者の多くは支援を必要としている。虐待によるフラッシュバックや、精神疾患などの後遺症、あるいは経済的に頼れる家庭がなく困窮に陥るなど、独り立ちを求められてなお実生活につまずく人は多い。
社会的支援を受けたのだから大丈夫だろう――。ともすれば、こうした先入観もよぎるが、被虐待者の生きづらさが完全に解消されることはごく稀だ。
とりわけ年齢を重ねるほど、支援を求めづらくなるのも事実だ。居場所支援を行うNPO団体の多くは、相談者への年齢制限や女性限定などの制限を設けており、高齢になるほど支援の網から漏れる可能性は高くなる。
こうした路頭に迷うケアリーバーを、年齢制限なく支援する団体がある。社会福祉法人子供の家「ゆずりは」だ。
事実、ゆずりはには、10〜60代の相談者から、年間で延べ2〜3万件のSOSが届く。「死にたい」「助けてほしい」といった直球の悲鳴から、「妊娠5か月だけど中絶したい」「家賃を何か月も滞納して電気が止まっている」といったより具体的な訴えまで、どれもひっ迫した声ばかりだ。
成人後もケアを求める相談者の実情や、支援を続ける上でどのような葛藤があるのか。
◆成人後の支援には“終わり”がない
高橋さんが所長を務める「ゆずりは」では、年間200人近くのケアリーバーを支援している。それだけ成人以降も、独り立ちに失敗して、SOSを求める人は多い。
ゆずりはを立ち上げて15年目に突入するなか、高橋さんが支援者として苦労するポイントが大きく2つある。
まず1つが、「支援に終わりがないこと」だ。
「一例を挙げると、家賃を何か月も滞納して追い出され、ホームレス状態になって支援を求めてきた人がいたとします。そうした相談者に対して、私たちは生活保護申請の手続きに同行し、不動産会社に付き添ってアパートの契約を結びます。一人暮らしを始め、安心な暮らしを整えいく、あるいは、安定した生活を維持するために居場所事業を利用してもらいます。これがおおよその支援の流れです。
必要な制度が利用できたら、住まいが持てたら、一件落着というわけではありません。当然ながら、その人の生活は続いていくため、将来への不安から希死念慮が生まれたり、鬱っぽくなって家がゴミ屋敷と化したりと、さらなる支援を求められることはよくあります。
相談所を立ち上げて15年目になりますが、成人後のケアに終わりはなく、出会ったひとたちの多くが「ゆずりは」を拠り所としています。それだけ支援や伴走には、終わりがないのだと日々痛感しています」
一度、支援を提供したからといって、当事者が完全に回復することはない。特に、虐待などの影響でトラウマや精神疾患を負った当事者たちは、一般の人からすれば些細なことで傷つく場面も多いだろう。
過去に、筆者が当事者を取材した経験上では、次のようなケースが散見された。
・仕事で上司に怒られた際、幼少期に親から暴言を吐かれた光景がフラッシュバックして、過呼吸や対人恐怖症を発症して休職にいたる。
・経済的に頼れる親元がいないため、常に「お金を稼がないと生活が破綻する」という緊張状態を抱え続けた結果、心身を消耗して鬱状態になる。
・恋人や友人との関係の中で「捨てられるのではないか」という不安が強く、束縛や依存を繰り返しては関係が破綻してしまう。
