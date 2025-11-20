DMM通販は、プラモデルやフィギュアなどがお得に買える「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」を開催している。開催期間は12月19日15時まで。

本キャンペーンは、プラモデルやフィギュア、トイガン、鉄道模型、ラジコンなどのホビー商品を対象にしたキャンペーンで、対象商品を購入すると最大50%分のポイントが還元される内容となっている。

対象商品には、コトブキヤのプラモデル「PUNI☆MOFU 黒マオ」、BANDAI SPIRITSのガンプラ「EXPO2025 ENTRY GRADE 1/144 RX-78F00/E ガンダム」、「遊☆戯☆王」のプラモデル「Figure-rise Standard Amplified-三幻神降臨- オベリスクの巨神兵」、フレアのフィギュア「勝利の女神:NIKKE アリス」、東京マルイの電動ガン「MP5A5」など、様々な商品がラインナップしている。

また本キャンペーン限定で、コトブキヤの美少女プラモやロボットプラモデルのセット商品「寿！美プラお試しセット」や「寿！メカプラセット」のほか、「冬休み用積プラセット」「超得美プラセット」なども用意されている。

なお今回のキャンペーンで付与されるポイントは、発行日翌月までの期間限定ポイントとなっているほか、指定の支払い方法（クレジットカード/PayPay/DMMポイント）で購入した場合にポイントが付与される。

「ホビー・おもちゃ 最大50%ポイント還元キャンペーン」対象商品（一部抜粋）

コトブキヤ「PUNI☆MOFU 黒マオ」

BANDAI SPIRITS「EXPO2025 ENTRY GRADE 1/144 RX-78F00/E ガンダム」

BANDAI SPIRITS「Figure-rise Standard Amplified-三幻神降臨- オベリスクの巨神兵」

フレア「勝利の女神:NIKKE アリス」

東京マルイ「新 次世代電動ガンMP5A5」

