本と書店の魅力を広く伝えるキャンペーン「BOOK MEETS NEXT2025」が10月25日から11月23日まで開催中。そのオープニングイベントとして、読者の世界を広げるような書籍が話題の著者二人──歌人の俵万智さんと動物言語学者の鈴木俊貴さんが紀伊國屋ホール（東京・新宿）に登壇し、「つなぐ言葉、羽ばたく言葉」というテーマで対談を行った。その様子をレポートする。

自身初となる言葉についての論考『生きる言葉』（新潮新書）が話題の俵さんと、動物言語学者として、シジュウカラが言語能力を持つことを発見した様子をユーモラスに綴った初の単著『僕には鳥の言葉がわかる』（小学館）が幅広い読者を集めている鈴木さん。イベント当日が初対面となった二人の対談は、意外な出会い方をめぐってはじまる。

言葉の「光」の側面

俵万智（以下俵）：本日の対談のきっかけは、実はX（旧Twitter）なんです。私が鈴木さんの本（『僕には鳥の言葉がわかる』）を読んで、本当に面白かったので、その感想をポストしたところ、小学館の担当編集の方の眼にとまったんですね。

鈴木俊貴（以下鈴木）：びっくりしましたよ。教科書で見たあの俵さんだ！ って(笑)。親に言ったら、親も驚いていました。

俵：それがご縁で、増刷に合わせて帯の推薦文も書かせていただきました。「面白すぎた！ やるじゃないか、シジュウカラ。学問って、学ぶ以上に問うことなのだ。熱い『言葉論』としてもオススメです」と。

鈴木：まるで短歌のような音の良さですよね。あと、学問を「学ぶ」と「問う」に分解されていて、僕としてもハッとしました。そうか、僕は問うてきたんだなと思ったんです。

俵：SNSについては、炎上だとか分断だとか、暗い話ばかりを聞きますが、投稿をきっかけとして帯を書かせていただき、今日、こうしてお会いできたのは「光」の面だと思います。今年春に最初のつぶやきをしてから半年後の今、実際にお会いできるんですから。

鈴木：もともと俵さんの本はいくつか持っていたんですが、今日のためにさらに何冊か購入して研究しました(笑)。その結果、こんなに言葉について考えている俵さんだからこそ、あんな素敵な歌を詠めるんだということが理解できましたね。

俵：研究されてしまいました(笑)。今日は、そんな鳥の言葉の専門家である鈴木さんと、人間の言葉にまあまあ詳しい私とで、言葉について語り合えればと思っています。

言葉は人間だけのものではなかった

まずは、鈴木さんの研究について質問する俵さん。鈴木さんは、人間だけのものだと思われていた「言葉」が、シジュウカラにもあることを実験的に証明し、世界中の言語学者に衝撃を与えた。

俵：ご著書にも書いてありますが、鈴木さんはシジュウカラが言葉を持っていることを発見されたのですよね。

鈴木：はい、僕はシジュウカラという、都内でもよく見かける身近な野鳥を20年以上研究してきました。それで、シジュウカラが「言葉」を持っていることを発見したんです。言語学者はもちろん、動物学者も「言葉を持っているのは人間だけ」という思い込みを前提にしていましたから、僕の研究は衝撃的だったはずです。

俵：具体的には、たとえば「ヘビ」を意味する言葉を持っているとか。

鈴木：「ジャージャー」という鳴き声です。シジュウカラはヘビを見るとこう鳴くのですが、こういった鳴き声は、単に恐怖の感情を表現しているだけだと思われていたんです。でも僕は、実験によって「ジャージャー」という鳴き声を聞いたシジュウカラは、ヘビのイメージを思い浮かべていることを確かめたんです。

俵：そのための工夫を凝らした実験が、また面白いんですよね。

会場のスクリーンに実験の様子を投影する鈴木さん。木の上に設置されたスピーカーから、シジュウカラに「ジャージャー」という、実際の鳴き声を録音した音声を聞かせる。すると、声を聞いたシジュウカラが地面を眺めまわした。

俵：地面を見た！ ヘビを探しているんですね。

鈴木：そうです。でも、科学的には、これだけでは十分とはいえません。やっぱり今までの学者が言ってきたように「ジャージャー」は単なる恐怖の鳴き声である可能性を完全には否定できない。たとえば、地面を見るのもヘビを探しているのではなく、怖がっているときの姿勢かもしれないですよね。

俵：たしかに……。

鈴木：そこで次に僕は、「見間違え」を利用した実験をしました。僕たちは、なんの変哲もない写真でも、「人の顔に見える」と言われると、心霊写真にみえてしまうことがある。顔という言葉から、その姿をイメージして、それを写真のなかの影や木目に当てはめて見間違いが生じるんです。つまり、言葉には情報を伝えるだけではなく、モノの見方を変える力がある。

俵：そうですね。

鈴木：では、シジュウカラではどうだろうと思ったんです。

次の実験の様子が映される。木の幹に沿って、紐に結ばれた枝がずるすると動いている。

鈴木：このように紐に木の枝を結んで、木の幹沿いに引き上げてシジュウカラの反応を確かめてみました。すると、シジュウカラはただの枝とヘビを見間違えたりはしませんでした。ところが、スピーカーから「ジャージャー」という鳴き声を流しながら同じことをすると、ちょうどヘビを確認しに来るように、枝を見に来るんです。

俵：なるほど！

鈴木：それは、「ジャージャー」を聞いたシジュウカラの脳内にヘビのイメージが浮かびあがったことで、ただの枝をヘビと見間違えたわけですよね。僕は他にもいろいろな実験を何年も繰り返し、シジュウカラが単語を組み合わせて文を作ることも証明しました。文を作る能力があるのはやはり人間だけだと思われていたので、この論文も世界中ですごく話題になりました。

AIに書かせるなんて、もったいない！

鈴木さんの最新の研究の紹介を経て、話題は言葉をつむぐことに移っていく。

鈴木：俵さんのご著書（『生きる言葉』）にも書かれていましたが、息子さんを石垣島に連れて行くと、自然の中でいきいきしていく、という話がありましたよね。ゲームとは違い、自分自身が主人公であることに気づいて。でも、今は、そういう体験が軽んじられている気がするんです。僕もたまに中学校や高校で講演をするんですが、虫取りをしたことがある生徒が15％くらいしかいないんです。僕なんて、一歳のときのベビーカーに虫取り網が挿さっている写真があるくらいなのに……。

俵：(笑)。子どものころの愛読書が『月刊むし』（むし社）だったと書かれていますね。

鈴木：僕は中・高と男子校だったんですが、周りが青年漫画を読んでいるのに、僕は『月刊むし』を読みながら登校(笑)。放課後はすぐに林に行って、旬の虫探しです。そういう体験が、今につながっている感じはすごくしますね。

俵：今は体験なしで、スマホやAIで情報を手軽に手に入れられますからね。

鈴木：自然と関わった体験から得られるものが、今の子どもたちには欠けているような気がして。僕の本は子どもたちにも読んでほしいんです。

俵：小学館がやっていた『僕には鳥の言葉がわかる』感想文コンクールは素晴らしかったですね。最近、学校の先生と話す機会があったのですが、今は感想文をAIに書かせる子がいるらしいんです。すると、とても子どもが書いたと思えないような立派な感想文が提出されるというんですね。

鈴木：なんと……。

俵：でも、私も教員をしていたことがあるのですが、教師は立派な感想文が欲しいわけではないんです。そうではなく、自身の体験を自分で振り返って、拙くてもよいから、それを言葉にする経験をしてほしいんです。だから、そこをAIに任せてしまうのはもったいないですね。

鈴木：わかります。感想文コンクールの最優秀賞は小学3年生の子が受賞したのですが、それが素晴らしいんですよ。言葉巧みというのではなくても、小学3年生なりの語彙で、僕の本を読んだ体験をつづってくれている。その子はフクロウが好きらしいのですが、「すず木さんは、失敗してもめげない人だと思った」「すず木さんのようにあきらめず、楽しく研究をしているやさしい研究者になりたいな、と思った」と書いてくれて、涙が出そうになりました。応募してくれた子、みんなありがたいですね。

体験を言葉で振り返る

終盤は立場が変わり、鈴木さんが俵さんに創作についての質問をしていく。

鈴木：俵さんの『アボカドの種』（角川書店）に、「言葉から言葉つむがずテーブルにアボカドの種芽吹くのを待つ」という歌がありますよね。読んだときに、僕の研究も同じだと思ったんです。言葉から言葉をつむぐ、つまり論文を読むことでアイデアを得て自分の論文を書く研究者も多いですが、僕は体験という種から、じっくりとアイデアの芽が出てくるのを待つタイプなんですよ。この歌にはすごく共感しましたね。

俵：ありがとうございます。

鈴木：すごく気になっているんですが、俵さんはどんなときに歌を詠むのでしょう。「よし、これから3時間は歌の時間だ」みたいに決めているんですか？

俵：いえ、決めていません。まさに鈴木さんが一年の大半を森で過ごし、そこでの体験から研究が芽吹くように、日常の体験が畑となって、ふと歌の芽が出るんです。

鈴木：あ、まさに「アボカドの種」ですね。

俵：あるいは、先ほどの小学3年生の子の感想文も同じですね。読書を含めたさまざまな体験を、後から振り返って味わい直しつつ、言葉にする。短歌は、この行為も含めて短歌なんです。今は短歌を量産するAIがありますが、機械に任せてしまうのはやはりもったいないですね。

鈴木：なるほど！ 他に、短歌を詠む上で心掛けていることはありますか？

俵：体験の振り返り方はいろいろですね。たとえば、恋愛の体験などは、そのまま歌にしてもとても人様に見せられないものになりますから、盛り付けや皿を工夫します。一方で、子育ての体験は、お刺身のようにパッとすぐにお出しするのがいいと思います。というのも、子どもはどんどん大きくなっていきますから。子育ての体験は「鮮度」が大事なんですよ。

鈴木：すごいなあ。

俵：一年の大半を森の中で過ごす鈴木さんの生活は、まさに歌の宝庫だと思います。ぜひ、短歌を作ってみていただきたいですね。

鈴木：実は、もう作ってあるんです。先ほどお渡しした、僕が監修した絵本『にんじゃ シジュウカラのすけ』（世界文化社）に挟んでおいたんですよ。

俵：なんと、そんなサプライズが。

鈴木：サプライズついでに、別の一首もいいですか？ この夏、ひっくり返ったアブラゼミを眺めている男女を見て詠んだ歌があって。上の句が「アブラゼミひっくり返って落ちている」。

俵：はい。

鈴木：続いて、「もう鳴けないね いやメスだから」。セミのメスはそもそも鳴かないですからね。「もう鳴けないね」といったのが女性で、「いやメスだから」が男性のセリフ。これは僕も言いそうだなと。

俵：ええっと……短歌でそんなツッコミを見たのははじめてかも……（笑）！

俵さんの、人間のものに限られない「言葉」への愛と、鈴木さんのフラットな自然観と明るいキャラクター。会場には感嘆と笑いが絶えなかった。

俵万智（たわら・まち）

1962（昭和37）年大阪府生まれ。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。1988年に現代歌人協会賞、2021年に迢空賞を受賞。『サラダ記念日』『愛する源氏物語』『未来のサイズ』の他、歌集、評伝、エッセイなど著書多数。今年4月に『生きる言葉』（新潮新書）を刊行。

鈴木俊貴（すずき・としたか）

東京大学准教授。動物言語学者。1983年東京都生まれ。日本学術振興会特別研究員SPD、京都大学白眉センター特定助教などを経て現職。文部科学大臣表彰（若手科学者賞）、日本生態学会宮地賞、日本動物行動学会賞、World OMOSIROI Awardなど受賞多数。シジュウカラに言語能力を発見し、動物たちの言葉を解き明かす新しい学問、「動物言語学」を創設。愛犬の名前はくーちゃん。初の単著となる『僕には鳥の言葉がわかる』（小学館）で第13回河合隼雄学芸賞、第24回新潮ドキュメント賞、書店員が選ぶノンフィクション大賞2025など各賞受賞。

取材・文／佐藤喬