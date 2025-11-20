11月10日に歌舞伎役者・中村橋之助（29歳）と元アイドルの能條愛未（31歳）が婚約を発表した。梨園に元アイドルの嫁姑が誕生することでも注目を集めているが、有名人批評や夫婦に関する問題について執筆活動を行うライター・仁科友里さんは2人の相性はいいのではないか、と2つの理由から考察する。

【写真】腕を絡ませて夜の街を歩く中村橋之助と能條愛未熱愛デート写真。ドライブデートや指を絡ませて歩く2人の写真など

＊ ＊ ＊

歌舞伎俳優・中村橋之助さんが、アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで女優の能條愛未さんと婚約発表会見を行いました。橋之助さんのお母さんは、女優・三田寛子さんです。三田さんはお姑さんとなり、能條さんはこれから梨園妻としての修行をしていくことになるそうです。

一般家庭に育ったアイドルが歌舞伎界、しかも名門・成駒屋でうまくやっていけるのかと思う人もいるでしょうが、私はアイドルだからこそ、うまく適応できるのではないかと思うのです。

そもそも、梨園の奥さまというのは、どんな生活をしているのでしょう。2018年に3月30日放送「ダウンタウンなう」（フジテレビ系）に出演した三田さんは、「歌舞伎俳優との結婚は就職」だと説明しています。「想像を絶する大変なことがいっぱいあって」と過去を振り返りつつ詳細は語らず、銀行振込、コピー取り、ご挨拶周り、スケジュール管理、劇場への夫の送り迎えなど、"株式会社成駒屋の新入社員"のごとく働いたと言います。

結婚前の三田さんはアイドルだったわけですから、周囲にいろいろなおぜん立てをしてもらって、歌や演技を披露するのが仕事でした。突然の"裏方転向"に戸惑ったことは想像に難くありません。しかし、「歌舞伎俳優の妻イコール完全なる裏方」とは言い切れないのではないかと思うのです。

乃木坂46でセンターではなかったことが利点に

なぜそのように思うのか。2016年に三田さんの夫である橋之助（当時）さんが八代目・中村芝翫（しかん）を襲名し、3人のお子さんがそれぞれ橋之助、福之助、歌之助を襲名しました。同年10月16日放送の『走る！三田寛子400日 〜中村芝翫襲名の裏側〜』（BSフジサンデースペシャル）は、襲名を支える三田さんの生活に密着します。襲名はひとりでも命を削ると言われるそうですが、4人同時なわけですから、単純計算で4倍の労力がかかる。襲名だけでも大変なのに、三田さんはお手伝いさんを頼むことはしておらず、家事も自分ですべてやっているそうです。三田さんは家の中で家事や事務仕事をするだけでなく、襲名披露の記者会見や、襲名披露パーティーでは淡い色の訪問着で会場に向かい、会場の目立たないところから夫やお子さんたちを見守り、招待客に失礼がないか気を配っていました。

三田さんが、歌舞伎関連の出来事で金屏風の前に立って話すことは、今後もないと言えるでしょう。現代的な感覚で言えば、準備に奔走しておきながら、舞台袖という地味な場所で、スポットライトを浴びる夫や子供を見つめる三田さんは損だと思う人もいるかもしれません。しかし、パーティーには三田さんという存在が不可欠なのではないでしょうか。三田さんはパーティーを「直接、感謝が伝えられる場所」と捉えているようですが、列席した人の中には、ごひいき筋で日ごろから親しくしている人もいるでしょうし、そこまで深い関係がなくても、間近で見たい、言葉を交わしてみたいと三田さんを待っている人が多数いたと思われます。三田さんきっかけで、成駒屋を応援したいという人も多数いることでしょう。そういう意味で言うと、歌舞伎俳優の妻というのは完全なる裏方ではなく、「出るときは出る、引っ込むときは引っ込む」というメリハリをつけられる人と言えるのではないでしょうか。

もし歌舞伎俳優の妻が「出るときは出る、引っ込むときは引っ込む」ことを求められるとしたら、アイドルグループのメンバーと似ている部分があると思うのです。能條さんは乃木坂46の元メンバーですが、センターを務めたことはありません。ご本人やそのファンには不本意だったかもしれませんが、梨園妻の資質という観点からみると、センターでなかったことは、実はいいことのように思うのです。なぜなら、センターというのは「常に真ん中」なわけで、「出るときは出る、引っ込むときは引っ込む」ができないから。センターでない人は、センターを立てつつ、自分の魅力をアピールする必要があります。これは「出るときは出る、引っ込むときは引っ込む」と言い換えることができるのではないでしょうか。加えて、能條さんは芸能界という競争の場に長年身をおいていたわけですから、メンタルもタフと言えるのではないでしょうか。この先、いろいろと大変なこともあるでしょうが、アイドル時代の経験が能條さんを支えてくれると思うのです。

素直に甘えることで嫁姑関係がうまくいく

また、能條さんと三田さんは相性がいいのではないかと思うのです。三田さんは11月12日放送の「パンサー向井の＃ふらっと」（TBSラジオ）において、能條さんが婚約会見の時に着ていた着物は、三田さんのお舅さんにあたる七代目・中村芝翫さんが直々に選んでくれたものだそうです。能條さんから「お母さまの大切なお着物を、もしお借りできたら着させていただきたいです」と申し出があり、着物での会見になったそう。三田さんは普段着なれない着物での会見は大変だろうと、あえて着物の話はしなかったそうですが、能條さんから歩み寄ってきてくれて感激したそうです。

前出『走る！三田寛子400日 〜中村芝翫襲名の裏側〜』を見ていると、梨園妻としての三田さんは、テレビでのほんわかキャラとは違っているような印象を受けます。三田さんはインスタグラムに「嫁になれてうれしい」とハッシュタグをつけてポストするくらい、お姑さんへの尊敬と愛情を口にしています。一方で、襲名の挨拶周りにお姑さんと2人で出かけた際、ごひいき筋に持参する襲名のチラシと記念品の数についてお姑さんとやりとりをするのですが、素直に「はい」とは言わず、お手伝いさんとおぼしき女性に頼み事をして、お姑さんに「ぐじぐじ言わないでほおっておきなさい」と諭されていました。その後、三田さんの運転であいさつ回りに出掛けますが、「この間、この人（カーナビ）のせいで道を間違った」と言い出して、お姑さんに「ほら、前向いて運転」と注意されていました。

おそらく、三田さんは完璧主義もしくはパブリックイメージより性格がキツいのだと思いますが、こういうタイプのお姑さんに有効な方法は「甘える」ことだと思います。もし能條さんが歌舞伎俳優のお嬢さんでなまじ知識があると、人には言えない苦労に耐えて歌舞伎界を代表する賢夫人となった三田さんと「うちにはうちのやり方がある」とぶつかってしまう可能性もあるでしょう。しかし、「何も知らないので教えてください、学ばせてください」と素直に頭を下げられたら、なんせ完璧主義ですから、私がこの嫁を立派な梨園妻に育てあげてみせるとファイトがわくのではないでしょうか。能條さんと三田さんで成駒屋をもりあげることができれば、能條さんにも注目が集まり、彼女の芸能活動にもプラスとなるでしょう。

おそらく、三田さんも能條さんも歌舞伎俳優と結婚するとは思ってもみなかったと思いますが、これがご縁というもの。映画「国宝」の大ヒットで、歌舞伎に注目が集まっている今日この頃、2人の元アイドルによって、ますます成駒屋は盛り上がっていくのではないでしょうか。

◇仁科友里／フリーライター。著書に『間違いだらけの婚活にサヨナラ』（主婦と生活社）。