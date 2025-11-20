日本アカデミー賞俳優・水上恒司（26）に初ロマンスだ。NEWSポストセブンは、水上と年上彼女の"買い物デート"をキャッチした。

【写真】〈年上女性と真剣交際〉手を繋ぎながら賑やかな幹線道路沿いを歩く水上恒司

舞台となったのは、11月上旬の都内の幹線道路に程近い庶民派スーパー。秋の柔らかな日差しが降り注ぐなか、その一角に、ドラマのワンシーンのようなオーラを放つ男女がいた。水上と、その隣に寄り添う美女である。居合わせた客が、その仲睦まじい様子を明かす。

「二人で日用品コーナーを回ったり、食材を吟味したりと終始楽しそうでした。彼女さんが水上さんに甘えるようにグッと抱きつく場面もあって、周りを気にするでもなく、すごく楽しそうでした」

この日の"買い出しデート"は約1時間に及んだ。店を出た後、自然に車道側を歩く水上が、「持つよ」とでも言うように、彼女の荷物をスッと受け取り、パンパンに膨らんだ大きなバッグを軽々と両手に提げた。

「隠すようなことではない」堂々の宣言

取材班は後日、水上本人に話を聞いた。突然の問いかけに一瞬驚いた表情を見せたものの、水上はすぐに落ち着きを取り戻し、記者の目を見て「はい、お付き合いしてます。別に隠すようなことではないと思うので」と即答したのだった。

水上はかつて甲子園出場経験もある名門校・創成館高校に野球推薦で入学し、同部で捕手としてプレーしていた。彼女は彼にとっての"女房役"ということなのだろうか。

「僕の仲間たちもサポートしてくれているので、いろんな"女房役"がいますけど（笑）。彼女は、いちばん大事な存在ではありますね」

過去に明かしていた「恋愛の覚悟」

この堂々とした対応の背景には水上ならではの哲学があったようだ。彼は以前から、自身の恋愛事情について、一貫した"覚悟"を語っていた。2023年に出演したバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）での話。芸能プロ関係者が語る。

「番組内で彼は、自身の恋愛観について『恋愛報道が出たら、少なからずショックを受ける方もいると思う』とファンへの配慮を見せていたのです。さらに、『そういう意味でいうと、（メディアに）撮られても大丈夫な人としか付き合っていかない』『ごまかすのは、相手の人にも失礼なので、"はい、そうです"って言える人じゃないと僕は付き合いたくない』などと明かしていたんです」

まさに今回の記者からの問いかけに対する反応は、この言葉通り、有言実行ということなのだろう。

「見返りを求めず全てを捧げる」

また、昨年の『GINGER』（幻冬舎）のインタビューでも、彼は理想の恋愛についてこのように語っている。

《お互いの人生をより豊かにするために、一緒にいたい。そういう相手には、時間もお金も体力も、僕は全てを捧げることができます。見返りを求めず、何かをしてあげたいって思うことが、僕の愛。》

男前な彼のハートを射止めた年上彼女とは、どのような人物なのだろうか──。

「水上さんより年上の一般女性で、芸能人やインフルエンサーのマネジメントをしていると聞いています。長身で目鼻立ちのくっきりとした"マギー似"の美女です。一時期はモデル活動をしており、タレント顔負けのビジュアルですが、今は退いていて裏方仕事がメインです。なんでも最近、新しい芸能事務所になり、精力的に仕事に取り組んでいるようです」（前出・芸能プロ関係者）

「はい、そうです」──"秒速"でそう答えた水上の愛は本物ということなのだろう。