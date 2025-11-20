テレビ東京は20日、東京・六本木の同局で定例会見を開き、年末年始特番について発表した。12月31日の夜は午後4時から「第58回年忘れにっぽんの歌」、午後9時55分から「孤独のグルメ2025 大晦日スペシャル（仮）」を放送する。孤独のグルメは9年連続の大みそかスペシャルとなる。

今年は2020年以来、5年ぶりに一部が生放送となる。「年忘れ〜」も11年ぶりに一部生放送となる。中川尚嗣取締役は「テレビの特性として、生放送がいろいろな意味でワクワクするところがある。そこも含めてプロモーションにもつなげていきたい。他局さんと比較するのではなく、われわれはわれわれで本当に楽しんでいただける番組を考えています」と経緯を説明した。

同作は、松重豊（62）演じる輸入雑貨商・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処で自由に食を楽しむ姿を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり放送され、年末の恒例番組として視聴者から高い支持を得ている。過去には2017年成田山、2018年柴又、2020年横須賀での花火など、3回にわたり一部生放送に挑戦した。

今年1月には、松重自らが監督・脚本・主演を務めた「劇映画 孤独のグルメ」が公開され、国内興行収入10億円を突破する大ヒットを記録。韓国をはじめとするアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの人々の心と胃袋をつかんだ。